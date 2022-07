DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FINANZBRANCHE - Mit Blick auf eine möglicherweise am Horizont aufziehende neuerliche Finanzkrise sagte Bafin-Chef Mark Branson im Interview: "Im Moment ist das Finanzsystem robust." Die ersten Auswirkungen des Krieges habe es gut überstanden. Doch was passiere, wenn eine tiefe Rezession vielleicht kombiniert mit einem Zinsschock kommt? Dann könne nicht ausgeschlossen werden, dass Banken Probleme bekommen, zumal einige Institute ja viele Immobilienrisiken oder Zinsänderungsrisiken in der Bilanz haben. "Es gibt dunkle Wolken am Horizont", so Branson. (Süddeutsche Zeitung)

DIGITALISIERUNG - Mit knapp 100 Einzelmaßnahmen möchte Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) dafür sorgen, dass alle Bürger in Deutschland bald Zugang zum schnellen Internet haben - nicht nur in den Städten, sondern auch in entlegenen Gebieten auf dem Land. Das geht aus dem Entwurf seiner "Gigabitstrategie" hervor, die er an diesem Mittwoch seinen Kabinettskollegen vorlegen will. Sie liegt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor. Dazu müssen allerdings auch die Bundesländer tätig werden, sie sollen Genehmigungsverfahren etwa im Baurecht vereinfachen und beschleunigen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

PANZERLIEFERUNGEN - Nach wochenlangem Streit um deutsche Panzerlieferungen stehen Polen und Deutschland nach Informationen von Business Insider nun endlich kurz vor einer Einigung: Dem Vernehmen nach zeigt sich Warschau offen für die Lieferung von 20 bis 25 Leopard 2 A4-Panzern samt Munition sowie einen Bergepanzer, heißt es aus Regierungskreisen. Eine Anfrage von Business Insider ließ das polnische Verteidigungsministerium am Dienstag unbeantwortet. (Business Insider)

July 13, 2022

