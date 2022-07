DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

FIDELITY INTERNATIONAL - Der Assetmanager Fidelity International, der neben dem angestammten aktiven Fondsgeschäft seit 2017 auch aktive ETFs in Europa anbietet, will diesen Geschäftsbereich deutlich ausbauen. "Wir wollen eine neue Ausbaustufe zünden und haben dafür unser Vertriebsteam aufgestockt. Wir wollen die interne und externe Kommunikation verstärken und planen Partnerschaften mit Kunden, wie wir sie auch im aktiven Fondsgeschäft haben", sagt Stefan Kuhn, der seit 1. April Head of ETF Distribution Europe ist und sich diese Expansion auf die Fahnen geschrieben hat. (Börsen-Zeitung)

GOLDMAN SACHS - Ob das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen erneut in Schwung kommt, hängt nach Einschätzung der Investmentbanker von Goldman Sachs vor allem von der Inflationsentwicklung ab. "Die Inflation ist derzeit die größte Herausforderung für M&A", sagten Christopher Droege und Tibor Kossa, die beiden Co-Leiter des M&A-Geschäfts in Deutschland. "Die Unsicherheit darüber, wie sich die Inflation weiter entwickelt, sorgt dafür, dass es derzeit auch keine Stabilisierung der Zinserwartung gibt." (Börsen-Zeitung)

M.M. WARBURG & CO - Die Zeit von Manuela Better als Partnerin der Hamburger Privatbank M.M. Warburg & Co geht schon nach einem Jahr wieder zu Ende. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verhandelt der Aufsichtsrat der Warburg-Bank gerade mit Better über einen Aufhebungsvertrag. Ein Nachfolger für die vor allem als resolute Saniererin und Abwicklerin der in der Finanzkrise notverstaatlichten Hypo Real Estate bekannte Better ist dem Vernehmen nach mit Markus Bolder schon gefunden. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

TEMASEK HOLDING - Der Singapurer Staatsfonds Temasek Holdings wird vorsichtig. Zwar nahm der Wert des Portfolios der Investitionsgesellschaft des südostasiatischen Stadtstaates im Berichtsjahr (31. März) erstmals die Hürde von 400 Milliarden Singapur Dollar (282,27 Milliarden Euro). Innerhalb von zehn Jahren hat sich der Wert der Anlagen damit mehr als verdoppelt. Doch sieht Temasek in diesem Jahr große Risiken und will sich deshalb zurückhalten. "Die Weltwirtschaft befindet sich in einer prekären Lage", sagte Lim Ming Pey, die das Strategiebüro des Fonds führt. "Die Wachstumsraten schwinden, die Risiken von Rezessionen steigen." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

