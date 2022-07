The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.07.2022ISIN NameUS65540KAB17 NONGHYUP BK 17/22MTN REGSUS09062XAE31 BIOGEN INC. 15/22XS1550140674 SWEDBK HYPO. 17/22 MTNDE000DG4T7J6 DZ BANK IS.A652USP3143NAP98 CO.NAC.COB.CHILE 12/22DE0001040970 BAD.-WUERTT.LSA 14/22R123DE000A1PG1W1 DEGUSSA BANK PF.A.2XS1936190021 LB.HESS.-THR. OMH 19/22US686330AH40 ORIX CORP. 17/22GB00BN4H3H52 INVENIO CAPITAL 20/25 MTNDE000BLB3TH0 BAY.LDSBK.IS.15/22GB00BN4H3J76 INVENIO CAPITAL 20/25 MTNXS1857022609 OTE PLC 18/22 MTNDE000LB1A7K2 LBBW STUFENZINS 16/22XS0731129234 A.N.Z. BKG GRP 12/22 MTNXS1118586244 ATRIUM EUROP.REAL E.14/22DE000HSH4S36 HCOB HPF S.2172DE000DZ9U9M8 DZ BANK IS.A42 VARDE000HSH4RW2 HCOB MZC 9 14/22DE000HSH4RY8 HCOB MM IV 14/22AT0000A18975 1.GROUP BANK AG 14-22 35AT0000A1WD11 ERSTE GP BNK 17-22MTN1558AU3CB0196707 KOMMUNALBK 2022GB00BN4H3G46 INVENIO CAPITAL 20/25 MTNXS0803109270 MIZUHO FIN.GRP KY 12/22XS2027901193 EBRD 19/22 MTNUS606822BL79 MIT.UFJ FIN. 19/22XS1645651909 CAIXABANK S.A. 17/UND.FLRXS1647404554 ALD 17/22 MTN