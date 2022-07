Starke Zahlen von PepsiCo. Der Getränke- und Snackhersteller erlebt hohe Inflation, hob aber die Prognose an. Khan bringt sich bei der UBS in Position. Der neue Vermögensverwaltungschef hat Ambitionen auf die Führung. Boomerang für Bayer. Die Abweisung vor dem Supreme Court hat ein Nachspiel.Der asiatische Aktienhandel ist freundlich am Mittwochmorgen. Alle Benchmarks in der Region können sich verbessern, wobei der Rebound beim Taiwan Weighted Index besonders stark ausfällt. Auch der Terminmarkt zeigt sich freundlich. Vor Eröffnung der ...

