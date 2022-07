DJ Corestate übernimmt Wohnbauentwicklung "Bambi" mit sieben Wohngebäuden in unmittelbarer Nähe zur Kitzinger Innenstadt

Corestate übernimmt Wohnbauentwicklung "Bambi" mit sieben Wohngebäuden in unmittelbarer Nähe zur Kitzinger Innenstadt

Frankfurt, 13. Juli 2022 - CORESTATE Capital Group S.A. (Corestate), ein führender unabhängiger Immobilien-Investmentmanager in Europa, hat für einen Immobilien-Spezial-AIF ein Neubauprojekt mit sieben Gebäuden und insgesamt 54 Wohneinheiten übernommen. Das Projekt wurde von der EcoLoft Gruppe AG im Kfw55 Standard erfolgreich entwickelt und nun im Rahmen eines Asset Deals in den "CORESTATE Residential Germany Fund III" eingebracht. Durch die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte das Objekt termingerecht im Mai übernommen werden. Der Einzug der ersten Wohnungsmieter soll noch im August 2022 erfolgen.

Die sieben Wohngebäude haben jeweils vier Etagen mit einer Gesamtwohnfläche von fast 4.600 Quadratmetern und zusätzlich 60 PKW-Außenstellplätze. Die Wohnungen sind teilweise barrierefrei und haben zwei bis vier Zimmer in einer Größe von 67 bis 137 Quadratmeter. Die Aufzüge gewährleisten ebenfalls einen barrierefreien Wohnungszugang.

Das Projekt in Kitzingen ist bereits das zweite von insgesamt fünf geplanten Projektentwicklungen, das in den Spezialfonds integriert wird. Die weiteren Objekte sollen später im Jahresverlauf bzw. 2023 folgen.

Das Projekt Bambi liegt in der Südstadt / Mühlberg an der Wörthstraße unweit der Altstadt. Die Wohnbauentwicklung befindet sich in zentrumsnaher Lage und ist durch die nahegelegene Bushaltestelle exzellent an das ÖPNV-Netz angeschlossen. Die Innenstadt und der Bahnhof von Kitzinger sind in wenigen Minuten mit dem Fahrrad zu erreichen. Die unmittelbare Lage an der B8 gewährleistet eine schnelle Anbindung an das überregionale Straßenverkehrsnetz. Durch einen angrenzenden Supermarkt sowie eine Apotheke, verschiedene Restaurants als auch Schulen, Betreuungseinrichtungen für Kinder aller Altersklassen und eine Volkshochschule in unmittelbarer Nähe ist eine optimale Versorgung der Bewohner gewährleistet.

Über Corestate Capital Holding S.A. (CORESTATE)

Corestate ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen im Kerngeschäft von rund 19 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei Corestate von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit über 500 Experten hält CORESTATE für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. Corestate ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden. Ende der Pressemitteilung

