In den USA hat am Dienstag eine Meldung über die Inflation für Aufsehen gesorgt. Die Pressemitteilung, die Daten für den Juni enthielt und in den Sozialen Medien kursierte, erwies sich als Fake. Bis der Schwindel aufflog, waren die Aktienkurse bereits unter Druck geraten. Die richtigen Daten werden am Mittwoch veröffentlicht.Die Meldung orientierte sich im Aussehen am Verbraucherpreisbericht für den Mai. Ein Diagramm passte aber nicht zu den Zahlen im Text.In der Meldung hieß es, die Inflation in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...