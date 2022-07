Neuer Angebotspreis - die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG passt den Ausgabepreis für die Aufstockungstranche ihrer dritten Anleihe 2017/27 (ISIN: DE000A2E4PH3) für Zeichnungen ab dem 28. Juli 2022 auf 98% des Nennbetrags an und reagiert so auf die allgemeine Erhöhung des Zinsniveaus. Die Aufstockungstranche hat ein Volumen von insgesamt 8 Mio. Euro, was 8.000 Schuldverschreibungen entspricht. Von diesen wurden laut Deutsche Bildung bislang 2.761 Schuldverschreibungen zum bisherigen Aufstockungs-Ausgabepreis von 105% des Nennbetrags platziert. Die bisher nicht platzierten ...

