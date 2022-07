Das Startkapital wird gemeinsam durch Signature Ventures und Polymorphic Capital verwaltet, die sich auf wachstumsstarke Web3-Start-ups in der Frühphase spezialisiert haben

Die Nevermined AG, ein Web3-Unternehmen, das Tools zum Lesen, Schreiben und Halten digitaler Assets anbietet, verkündete ihre erste Investitionsrunde in Höhe von 3 Millionen Euro, die von Signature Ventures und Polymorphic Capital angeführt wird. Die Nevermined-Plattform besteht aus modularen Lösungen, mit denen Nutzer auf einfache Weise digitale Assets erstellen und monetarisieren können und an der Read-Write-Own-Vision von Web3 teilhaben.

Die Plattform bietet die Grundlagen für den Aufbau digitaler Ökosysteme mit Komponenten wie Tokenization Engine, Marketplace Creator, Royalties Engine, Decentralized Access Control, DAO Framework und DISC, oder Data In-Situ Computation für Remote Computation.

Don Gossen, CEO von Nevermined, sagt: "Das beste Internet ist das, auf das jeder zugreifen kann und das jeder besitzen kann. Und das ermöglicht Nevermined den Menschen. Wenn es um mit Web3 vermischte Daten geht, spricht unser Stammbaum für sich selbst unser Team arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit Spitzentechnologie, zuerst im Bereich Big Data und jetzt im Bereich Web3. Mit diesen Bausteinen können wir Ihnen dabei helfen, Ihre Vision zu verwirklichen. Ich würde behaupten, dass wir das beste Team der Welt sind, das das tut, was wir tun."

Der globale Markt für Blockchain-Technologie wird laut einem neuen Bericht von Grand View Research bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 1.431 Milliarden USD erreichen. Aufgrund dieser Marktchance und seiner soliden, bewährten Technologie wird Nevermined diese Kapitalerhöhung dazu einsetzen, um:

Vollständiger und skalierbarer zu werden, indem es seine Produkt-Roadmap vorantreibt: Nevermined wird seine Plattform für die Entwicklung digitaler Assets verbessern, die das Web3 verfügbar macht, indem sie die Erstellung, Monetarisierung und Verwaltung dezentraler digitaler Assets rationalisiert. Einige Schlüsselprojekte sind:

Unternehmen: Ein internationales Energieunternehmen setzte die Plattform dazu ein, einen Peer-to-Peer-Marktplatz für den Handel mit Emissionszertifikaten zu schaffen.

Kreativ: Autonomies verwendet Nevermined, um eine Musik-NFT-Plattform und eine DAO aufzubauen, die eine gerechtere Wertverteilung zwischen Musikern, Labels und Sammlern möglich macht.

Wissenschaft: VitaDAO nutzte als Weltneuheit Nevermined, um das geistige Eigentum der wissenschaftlichen Forschung des Scheibye-Knudsen-Labors in Kopenhagen zu tokenisieren.

Bessere Zugänglichkeit durch Beschleunigung der globalen Präsenz: Zur Förderung des Unternehmenswachstums und einer besseren Kundenerfahrung wird Nevermined seine Präsenz in Schlüsselbereichen wie Produkt, Technik, Marketing und Community verstärken.

Einfachere Nutzung durch Erweiterung der Breite und Tiefe des Partner-Ökosystems: Nevermined wird zum einen technische, zum Anderen kreative Partnerschaften eingehen, die das Unternehmen in seiner Mission unterstützen. Neben der Vertiefung von Partnerschaften mit Initiativen wie Autonomies, einer NFT-Musikplattform, die es Künstlern ermöglicht, zu Beteiligten zu werden.

Wir beteiligen uns nur an herausragenden Teams, die das Rückgrat der dezentralen Zukunft schaffen", so Geschäftsführerin Juliane Hahn, Signature. "Wir sehen viele Start-ups, die Daten mit Blockchains zu kombinieren versuchen. Nevermined ist das erste Unternehmen, das die Komplexität versteht und tatsächliche Lösungen an der Schnittstelle von Daten und Web3 anbietet. Zukünftig wird jedes datengetriebene Unternehmen die Fähigkeit benötigen, seine Datensilos in Datenökosysteme umzuwandeln. Nevermined liefert den kompletten Produktstack, um genau das zu tun."

"Wir sind sehr beeindruckt vom Nevermined-Team", sagte Vitaly Spassky, Gründer von Polymorphic Capital. "Sie haben sowohl die Vision als auch das technische Talent und den Stammbaum für die Umsetzung. Digitale Vermögenswerte sind für uns ein entscheidender Baustein für das dezentralisierte Web. Und die Plattform von Nevermined macht es für Teams und Projekte kinderleicht, Web3-Technologien zu integrieren. Wir sind sehr gespannt darauf, was die Leute mit Nevermined aufbauen werden."

Nevermined begann innerhalb der Keyko AG als Inkubationsprojekt, um Probleme in Verbindung mit der gemeinsamen Nutzung von Daten durch Tokenisierung und Smart Contract Gateways zu lösen. Von dort aus entwickelte es sich von einer datenzentrierten Lösung zu einer dezentralen Lösung für digitale Vermögenswerte mit viel breiterer Anwendbarkeit.

Über Nevermined

Nevermined ist ein Web3-Unternehmen, das Tools zum Lesen, Schreiben und Halten digitaler Assets anbietet, gegründet von CEO Don Gossen, CTO Aitor Argomaniz und CIO Dimitri De Jonghe. Sie lernten sich bei der Gründung von Ocean Protocol kennen, dem ersten dezentralen Datenmarktplatz der Welt. Sie gründeten Keyko im Jahr 2019 aus dem gemeinsamen Glauben an die Kraft digitaler Ökosysteme. Sie unterstützten eine Vielzahl von Organisationen bei der Entwicklung von Web3-Ökosystemen, die gemeinsam einen Wert von 3 Milliarden USD haben. Sie beschlossen 2022, Nevermined als eigenständige Technologieplattform auszugliedern.

Weitere Informationen auf https://nevermined.io/

Über Signature Ventures

Signature Ventures ist ein Frühphasen-Venture-Capital-Fonds, der in Blockchain, Distributed Ledger Technology und Web3-Technologie investiert. Der Fonds hat seinen Sitz in Deutschland und investiert in Pre-Seed bis Series A, weltweit mit Fokus auf Europa. Signature Ventures wird geleitet von Juliane Hahn, Founding Partner, und Dr. Georg Stricker, Tech Partner. Sie bündeln eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei VC-Investitionen mit fundierter Kompetenz im Bereich Blockchain.

Über Polymorphic Capital

Polymorphic Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft, die in Teams auf der ganzen Welt investiert, die die Zukunft des Internets mit dezentralen Protokollen und digitalen Assets gestalten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Bereiche Infrastruktur, Finanzen und Gaming.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

