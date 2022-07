Die Ölsorte Brent fiel am Dienstag fast um 7% unter 99 US-Dollar pro Barrel, da neue Corona-Einschränkungen in China (wichtiger Importeur) und wachsende Sorgen über eine Abschwächung der Weltwirtschaft den Markt belasteten. Außerdem wies ein russisches Gericht die Berufung gegen einen Stopp der kasachischen Ölexporte über den Schwarzmeerhafen zurück, was die Sorgen um die Versorgung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...