Trotz rauer See hat der Asset Manager Commerz Real AG seine guten Scope Ratings behalten. Der offene Immobilienfonds hausInvest schüttet zum fünfzigsten Mal in Folge Erträge aus.Asset Management Rating hält sein hohes Niveau50 Jahre Erfahrung im internationalen Immobilienmanagement sind das Aushängeschild der Commerz Real AG. Der Vermögensverwalter hat rund 34 Milliarden Euro Assets under Management, agiert an 17 Standorten und ist in über 20 Ländern der Welt vertreten. Der Fokus der Commerz Real AG liegt auf Investitionen auf dem Immobilienmarkt, für die sie für private wie institutionelle Anleger passende Produkte anbieten. Die überdurchschnittliche Bewertung mit AA (AMR) der Ratingagentur Scope bezieht sich auf die Tochter Commerz Real Investment mbH und stützt sich auf fünf zentrale Punkte: Gelobt wird die ausgezeichnete Immobilienkompetenz im Bereich Büro- und Hotelgebäude sowie die technische Expertise. In den Bereichen Compliance, Governance und Risikomanagementprozesse werden der Commerz Real Investment mbH hohe Standards bescheinigt. Als dritter Punkt wird die beispielhafte Portfoliobereinigung genannt, gefolgt von der hervorragenden Expertise in Sachen ESG-Optimierung. Als letzten Punkt nennt Scope die sektorale Diversifikation des hausInvest. Das bedeutet, dass das Fondsmanagement auf mehrere Nutzungsarten der Immobilien setzt: Neben Gewerbeimmobilien befinden sich auch Wohngebäude im Portfolio. Hinzu kommen angekaufte Projekte, die sich noch in der Fertigstellung befinden, wodurch der Wohnanteil in Zukunft noch weiter steigen wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...