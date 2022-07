Nachdem der Bitcoin bereits am Dienstag wieder unter die wichtige 20.000-Dollar-Marke gerutscht ist, ging es in der Nacht auf Mittwoch im Tief bis auf 19.292 Dollar weiter abwärts. Zwar konnte er die Verluste seither etwas begrenzen, im Tagesverlauf könnten allerdings neue US-Konjunkturdaten für weitere Turbulenzen sorgen.Wenn in den USA am heutigen Mittwoch gegen 14.30 Uhr deutscher Zeit die Verbraucherpreisdaten für den Monat Juni veröffentlicht werden, rechnen Experten noch nicht mit den erhofften ...

