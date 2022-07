DJ Cellnex steigt aus Gesprächen über Funkturm-Geschäft der Telekom aus

Von Mauro Orru

MADRID (Dow Jones)--Die spanische Cellnex Telecom ist aus den Gesprächen zum Kauf eines Anteils an dem Funkturmgeschäft der Deutschen Telekom ausgestiegen. Cellnex erklärte am Mittwoch, dass der Konzern nicht mehr am Prozess für den möglichen Erwerb eines Anteils beteiligt sei. Damit bestätigte der Mobilfunkinfrastruktur-Betreiber einen entsprechenden Medienbericht vom Vortag.

Das Handelsblatt berichtete kürzlich, dass die Deutsche Telekom in Gesprächen über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an ihrem Funkturm-Geschäft im Wert von rund 18 Milliarden Euro an ein Konsortium aus KKR & Co, Stonepeak Infrastructure Partners LP und Global Infrastructure Partners LLC sei.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2022 02:48 ET (06:48 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.