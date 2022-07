Breaking News! Preisgekrönt unter 30.000 Gegnern! In einer Reihe mit Apple und Coinbase!

Anzeige / Werbung

Es ist eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen, die man überhaupt erhalten kann und in meinen Augen ein klarer Wegweiser, was die Zukunft für die Aktionäre dieses Unternehmens bringen wird:

Eine hohe Auftragsdichte von prominenten Kunden, die eine explodierende Umsatzkurve verursachen sollten.

NFT TECH'S RUN IT WILD AND AO METAVERSE WIN CANNES LIONS AWARD FOR SPORTS ENTERTAINMENT

NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* gibt bekannt, dass "Run it Wild" (Übernahme durch NFT Tech.) gemeinsam mit dem Veranstalter der Australian Open bei den Festspielen in Cannes einen der begehrten Löwen als Preis empfangen hat.

Die Cannes Lions Awards sind der weltweit angesehenste Maßstab für kreative Exzellenz. Kreativunternehmen aus über 90 Ländern reichen jedes Jahr mehr als 30.000 Arbeiten für 28 Lions ein. Sie werden von Weltklasse-Mitgliedern der kreativen Gemeinschaft aus über 50 Ländern beurteilt. Ihr einziger Zweck ist es, die beste Arbeit auszuzeichnen, die nicht nur ein Unternehmen, sondern die gesamte Branche voranbringt. Auch Unternehmen wie Apple, Coinbase und Unilever haben beim Festival 2022 Preise gewonnen.

Ich bin unglaublich stolz auf das, was das Team von Run It Wild geleistet hat - für ein Projekt ausgezeichnet zu werden, das durch die Blockchain-Technologie verankert wurde, ist etwas wirklich Schönes, wenn Kreativität, Daten und Technologie zusammentreffen. Mit dem Vertrauen und der Unterstützung der AO war es eine verrückte Fahrt, die Grenzen kreativer und technologischer Möglichkeiten zu verschieben und diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu verbessern. Die Annahme dieser Auszeichnung in derselben Kategorie wie große Marken wie Adidas, Nike und Samsung stärkt die Leistungsfähigkeit von Web3 und seine Möglichkeiten. ADAM DE CATA, CEO VON NFT TECH



Wir sehen das Potenzial für Web3 als grenzenlos an. Wir freuen uns, der Gemeinschaft leidenschaftlicher Tennisfans einfallsreichere Erfahrungen zu bieten, da sich die Metaverse-Entwicklung beschleunigt und der Bedarf an immersiven IRL-Erlebnissen damit steigt. Beim Bauen in Echtzeit wurden viele Erkenntnisse gewonnen, AO23 und darüber hinaus sieht ziemlich speziell aus. Da kommt noch mehr. ADAM DE CATA, CEO VON NFT TECH

NEWS-FAZIT:

Es ist, glaube ich, einfach zu verstehen, dass ein Unternehmen, dass in Cannes einen Löwen gewinnt, zu der Topriege der Kreativen der Welt gehört und sich deutlich von "Hinz und Kunz" absetzt. Adam die Cata deutet in der News auch an, dass man sich für die Australian Open 2023 und darüber hinaus - ein mehrjähriger Vertrag? - noch speziellere Dinge einfallen lässt, als man sie in diesem Jahr schon gesehen hat.

Ich denke, Sie werden mir zustimmen, wenn ich annehme, dass nach diesem aufsehenerregenden Erfolg die anderen Grand Slam Turniere nachziehen MÜSSEN. Paris, Wimbledon und New York sind jetzt gefordert und was würde näher liegen, als jenes Team zu engagieren, welches so ein Vorhaben schon einmal bravourös umgesetzt hat.

Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, dass sehr viele große Sportevents auch in Zukunft im Metaverse "übertragen" werden, mit zahlreichen Bonbons für die Käufer der NFTs, wie wir diese schon bei den Australian Open gesehen haben. Vorstellen könnte ich mir neben Tennis:

Golf,

American Football,

Baseball,

Basketball, oder auch

Fußball.



Der Gewinn dieses Preises war zugleich der erste Preis für ein Metaverse-Projekt im Bereich Entertainment/Sport. AO, die Australian Open, haben sich etwas getraut und auf voller Linie gewonnen!

Ich denke, dass es nicht schwer zu begreifen ist, dass diese News einen kräftigen Kursschub für die Aktie bedeuten könnte, weil erstmals veröffentlicht wird, wie gigantisch die Chancen für das Unternehmen sein könnte, da man die perfekte Ausgangslage hat, in dieser neu entstehenden Industrie ein Major Player zu werden! MEINUNG AUTOR

Das altehrwürdige Auktionshaus Sotheby's hat Adam die Cata, bevor er CEO von NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* wurde, schon sehr erfolgreich ins Metaverse geführt, was weltweit nicht nur für Aufsehen, sondern auch für einen Umsatz von fast 100 Mio. Dollar für Sotheby's sorgte. Adam war auch an NFT-Projekten von Coca-Cola, Unilever oder Samsung beteiligt!

Quelle: Handelsblatt

NFT TECHNOLOGIES INC.*

WKN: A3DM5Z, NEO: NFT

Bei den NFTs liegt das Geld immer noch auf der Straße! Aber welchen NFT soll man kaufen? - Es gibt Millionen, aber welcher hat Potential? Vielleicht sollte man sich auf die Expertise der Spezialisten von NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* verlassen, die im Konglomerat mit anderen NFT-Gurus in Kürze 1.938 lizenzierte Elvis-NFTs auf den Markt bringen wollen.

WAS IST EIN NFT

NFT ist die Abkürzung für Non-Fungible Token, zu Deutsch: Nicht austauschbarer Token. Ein Token ist die digitalisierte Form eines Vermögenswertes. Der Token besitzt also einen gewissen Wert oder eine bestimmte Funktion. Gleichzeitig können aber auch echte Vermögenswerte wie Immobilien oder Musikrechte tokenisiert werden, indem die damit verbundenen Rechte und Pflichten auf den Token überschrieben werden. Das heißt, die Besitzverhältnisse werden digital abgebildet und sind somit handelbar. Die Mehrheit der Finanzexpert:innen sind sich einig, dass der Markt für Non-Fungible Tokens (NFTs) deutlich größer sein wird als derjenige für Kryptowährungen.

Im März 2021 wurde ein NFT-Kunstwerk namens "Everydays: the First 5000 Days" des Künstlers Mike Winkelmann aka Beeple im Auktionshaus Christie's für 69 Mio. US-Dollar verkauft. In Österreich hat im Februar 2022 das Belvedere mit NFTs vom Kunstwerk "Der Kuss" des Künstlers Gustav Klimt Millionen Euro lukriert.

Technologie-Unternehmen wie z. B. Meta (früher Facebook) haben sich dem Trend ebenfalls angeschlossen und überlegen, Produkte und Funktionen im Zusammenhang mit NFTs zu entwickeln.

Warum dieser Crypto-Punk-NFT derzeit um 220.000 USD gehandelt wird, obwohl er vor einem Jahr noch nicht einmal 230 Dollar gekostet hat, das weiß ich echt nicht, aber es bezeugt eindrucksvoll, wieviel Geld mit NFTs zu machen ist, wenn man sich in der Materie auskennt. Ehrlich, ich tue es nicht, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich wo und wann kaufen sollte…

Quelle: nonfungible.com



Und so wie es mir geht, so geht es vermutlich auch vielen anderen Anlegern weltweit, die auf den NFT-Markt schielen, aber kaum eine Ahnung haben, wie sie daran partizipieren sollen. Es fehlt schlicht und ergreifend das Fachwissen um zu investieren, denn anders als bei Aktien wird der Wert eines NFTs nicht durch Unternehmenszahlen festgelegt, sondern durch den Geschmack der Käufer und dem Trend, der durch Meinungsmacher vorgegeben wird.

NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* ist eines von sehr wenigen börsennotierten Unternehmen, das sich ausschließlich mit NFTs beschäftigt.

NFT-Research: Die Experten evaluieren und investieren in die besten und innovativsten NFT-Projekte und bringen diese sozusagen an die Türschwelle der Investoren.

NFT-Technologie: Die Experten arbeiten an NFT-Lösungen für die sogenannten "Play-To-Earn" Spiele.

NFT-Marken: Die Experten arbeiten mit Top-Marken, um diese für das Web3 NFT-fit zu machen.

Damit der Plan der Investoren von NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* aufgeht, nämlich durch den Kauf der Aktie auf Umwegen am boomenden NFT-Sektor zu profitieren, hat man ein hochkarätiges und Blockchain-erfahrenes Management zusammengestellt. Besonders hervorzuheben ist Adam De Cata.

CEO ADAM DE CATA

Der Australier ist der Gründer von Run it Wild (Übernahme durch NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)*), ein digitales Management- und Beratungsunternehmen mit starker Expertise in den Bereichen Blockchain, Non Fungible Tokens (NFT) und Metaverse, spezialisiert auf die Ermöglichung und Erweiterung der Markenpräsenz und Monetarisierung in diesem sich schnell entwickelnden Sektor. Die Leistungen umfassen alle Aspekte vom Aufbau des Markenwerts in einer digitalen Welt bis zur Kommerzialisierung von geistigem Eigentum mit besonderem Schwerpunkt auf der Nutzung von Schlüsseltechnologien im Web3.

De Cata ist auch ist auch Head Of Partnerships von Decentraland, einer virtuellen Plattform mit eigener Währung (Mana), die auf Blockchain basiert. Der Gesamtwert von Mana liegt derzeit bei rund 1,7 Milliarden Euro (Link) und ist unter den Top 30 der beliebtesten Kryptowährungen.

Im Juni 2021 schuf das Londoner Auktionshaus Sotheby's eine Nachbildung seines Hauptsitzes in der Londoner New Bond Street als virtuelle Galerie in Decentraland. Das Gebäude wurde dafür auf Decentraland digital nachgebaut, um NFT-Kunst auszustellen und zu verkaufen.

Am 18. Juni 2021 zahlte das in New York ansässige digitale Immobilien-Investmentunternehmen Republic Realm umgerechnet 913.228 US-Dollar für 259 Parzellen von Decentraland, die es in ein virtuelles Einkaufsviertel namens "Metajuku" verwandeln will, das dem Tokioter Einkaufsviertel Harajuku nachempfunden sein soll.

Das viertägige "Metaverse-Festival", das im Oktober 2021 stattfand, war das erste "Metaverse"-Musikfestival und beinhaltete Virtual-Reality-Auftritte von deadmau5, AlunaGeorge, Alison Wonderland und anderen Musikschaffenden

Im September 2021 kündigte der Staat Barbados an, eine digitale Botschaft in Decentraland zu errichten.



FAZIT:

Wenn Sie selbst ein NFT-Spezialist sind und genau wissen was im NFT-Space abgeht, dann brauchen Sie NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* vielleicht nicht zu beachten (wenngleich mit der Elvis-Story vielleicht eine wirklich große Rendite im Depot verloren gehen könnte). Wenn Sie aber an NFTs und den spektakulären Gewinnmöglichkeiten interessiert und selbst in dieser Welt weniger aktiv sind, dann könnte das Unternehmen für Sie interessant sein, denn Experten betrachten diesen Sektor als den neuen Finanztrend:

NFTs haben gerade erst begonnen, sich auf reale Märkte zu bewegen, und aus diesem Grund glaube ich, dass 2022 das Jahr der NFTs sein wird. KEVIN O'LEARY



Quelle: finanzen.at



Helmut Pollinger



*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Enthaltene Werte: CA65345K1021