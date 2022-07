DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Chinas Exporte steigen im ersten Halbjahr in Yuan um 13,2 Prozent

Die chinesischen Exporte sind in der ersten Jahreshälfte in Yuan um 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Im Juni sind die Ausfuhren damit deutlicher angezogen als zuvor, wie aus den von der Zollverwaltung veröffentlichten Daten hervorgeht. In den ersten fünf Monaten war ein Anstieg von 11,4 Prozent verzeichnet worden. Die Importe legten in der ersten Jahreshälfte um 4,8 Prozent zu, nach einem Anstieg von 4,7 Prozent im Zeitraum Januar bis Mai.

Bank of Korea erhöht Leitzins um einen halben Prozentpunkt

Die südkoreanische Notenbank hat erstmals eine Leitzinserhöhung um einen halben Prozentpunkt angekündigt und schließt sich damit der aggressiven Straffungspolitik der US-Notenbank und anderer Zentralbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation an. Analysten rechnen mit weiteren Zinserhöhungen. Die Bank of Korea hob ihren siebentägigen Repo-Satz - statt wie üblich um 25 Basispunkte - um 50 Basispunkte auf 2,25 Prozent an und erhöhte den Zinssatz damit zum dritten Mal in Folge und zum sechsten Mal seit August 2021.

Neuseeländische Notenbank erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

Die neuseeländische Zentralbank hat zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins um 50 Basispunkte angehoben, um die höchste Inflation seit Jahrzehnten zu dämpfen, und weitere Zinserhöhungen angekündigt. Der Leitzins stieg damit auf 2,50 Prozent. Es war die sechste Anhebung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) seit Oktober, als sie den Leitzins von einem Rekordtief von 0,25 Prozent anhob.

Behörden veröffentlichen Richtlinien für Umgang mit Stablecoins

Die internationalen Aufsichtsgremien CPMI und Iosco haben eine Richtlinie für den Umgang mit digitalen Währungen veröffentlicht, die auf herkömmlichen Währungen beruhen (Stablecoins). Wie das Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und die International Organization of Securities Commissions (Iosco) nach einer öffentlichen Konsultation mitteilten, müssen Stablecoins die international gültigen Standards für Zahlungen, Clearing und Abwicklung beachten.

Regelinsolvenzen sinken im Juni

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist im Juni wieder gesunken, nachdem es im Mai einen Anstieg gegeben hatte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, gab es im Juni einen Rückgang um 7,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Mai hatte es einen Anstieg um 8,4 Prozent gegeben.

Verbraucherschützerin pocht auf Vorrang privater Haushalte bei Gas-Notstand

Deutschlands oberste Verbraucherschützerin Ramona Pop hat Überlegungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zurückgewiesen, den Vorrang privater Haushalte bei der Zuteilung von Gas im Falle eines dramatischen Energiemangels zu überdenken. Dass der Wirtschaftsminister geltendes Recht in Frage stelle, "verstärkt die Verunsicherung der Menschen", sagte die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) im Interview mit dem Handelsblatt.

BDEW lehnt Verlängerung der Laufzeiten der letzten Atomkraftwerke ab

Der Energie-Branchenverband BDEW hat die Verlängerung der Laufzeiten der letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgelehnt. "Für die Energiewirtschaft in Deutschland ist klar: Der Ausstieg aus der Stromerzeugung aus Atomkraft ist beschlossen. Niemand in der Energiewirtschaft möchte in diese risikobehaftete und teure Technologie zurück", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, der Rheinischen Post. Andreae sprach sich auch gegen eine längere Nutzung von Kohle-Kraftwerken aus.

Drei Viertel der afghanischen Ortskräfte laut Berlin inzwischen in Deutschland

Seit der Machtübernahme der Taliban sind nach Angaben der Bundesregierung knapp 75 Prozent der ehemaligen afghanischen Ortskräfte, denen eine Aufnahme zugesagt wurde, nach Deutschland gekommen. Von rund 23.300 Ortskräften mit ihren Familienangehörigen seien inzwischen rund 17.200 in Deutschland, teilte das Auswärtige Amt der Mediengruppe Bayern mit. Pro Woche würden rund 200 ehemalige Ortskräfte mit ihren Familien nach Deutschland ausgeflogen.

Sri Lankas Präsident Rajapaksa hat laut Behörden das Land verlassen

Sri Lankas umstrittener Präsident Gotabaya Rajapaksa hat an Bord eines Militärflugzeuges das Land verlassen. Er sei zusammen mit seiner Frau und einem Bodyguard auf die Malediven geflogen, teilten Vertreter der Einwanderungsbehörde der Nachrichtenagentur AFP mit. Rajapaksa war angesichts massiver Proteste wegen der schweren Wirtschaftskrise im Land unter Druck geraten und am Samstag aus dem Präsidentenpalast in Colombo geflohen.

Acht Bewerber im Rennen um Johnson-Nachfolge in Großbritannien

Um die Nachfolge des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson bewerben sich nun noch acht Politiker der konservativen Tories. Der Vorsitzende des für die Wahlorganisation zuständigen Ausschusses, Graham Brady, teilte in London mit, acht Bewerber hätten bei ihrer Kandidatur die notwendige Unterstützung von mindestens 20 Tory-Abgeordneten vorweisen können.

U-Ausschuss: Trump rief gewalttätige Anhänger "zu den Waffen"

Der damalige US-Präsident Donald Trump hat nach Auffassung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Erstürmung vor dem Angriff gewaltbereite Anhänger "zu den Waffen" gerufen. Bei einer öffentlichen Anhörung verwiesen die Abgeordneten unter anderem auf einen Tweet des abgewählten Präsidenten vom 19. Dezember 2020, in dem er zu einer Kundgebung am 6. Januar 2021 aufrief, bei der es "wild" zugehen werde.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/BIP Mai +0,5% gg Vormonat, +3,5% gg Vorjahr

GB/BIP 3 Mon per Mai +0,4% gg Vorquartal, +4,5% gg Vorjahr

GB/Industrieproduktion Mai +0,9% gg Vm; +1,4% gg Vj

GB/Industrieproduktion Mai PROG: -0,3% gg Vm, -0,1% gg Vj

GB/Industrieproduktion Apr rev -0,1% gg Vm, +1,6% gg Vj

GB/Handelsbilanz Mai Defizit 21,4 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Apr revidiert Defizit 21,5 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 20,9 Mrd GBP

