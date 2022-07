DJ Gerresheimer-CFO: 3Q ist "wie geplant" angelaufen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Verpackungshersteller Gerresheimer ist das dritte Geschäftsquartal CFO Bernd Metzner zufolge "ordentlich" und "wie geplant" angelaufen. Die Auftragsbücher seien stark gefüllt, der MDAX Konzern werde "wie im Plan" herauskommen, sagte Metzner im Interview mit Dow Jones Newswires. Gerresheimer hatte am Mittwochmorgen die Prognose für das Gesamtjahr und die Mittelfristziele bestätigt. Der Konzern werde im Oktober ein Update über den Geschäftsverlauf auch in Bezug auf den Jahresausblick geben, "aber aus heutiger Sicht gucken wir ganz optimistisch in die Zukunft".

Es seien rechtzeitig umfassende Maßnahmen ergriffen worden, um die Auswirkungen der Inflation zu begrenzen und die Versorgungssicherheit zu garantieren, der Konzern könne aufgrund seiner Marktposition die Preissteigerungen an die Kunden weitergeben, so Metzner. Zudem seien viele der Herausforderungen schon länger bekannt - unter anderem hohe Gaspreise seit einem Dreivierteljahr, Lieferkettenprobleme sowie hohe Inflation seit praktisch einem Jahr, das Unternehmen habe früh Maßnahmen ergriffen, so Metzner. Dass diese sich auszahlten, sei am Gewinnwachstum ablesbar. Auch das Erreichen der Mittelfristziele ist "aus unserer Sicht sehr sehr realistisch", sagte Metzner.

Gerresheimer will mittelfristig eine bereinigte EBITDA-Marge von 23 bis 25 Prozent erreichen. Der Umsatz soll organisch hoch prozentual einstellig wachsen pro Jahr, der bereinigte Gewinn je Aktie mindestens 10 Prozent pro Jahr. Im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 per Ende November soll das organische Umsatzwachstum weiterhin mindestens 10 Prozent zum währungsbereinigten Vergleichswert betragen; bereinigtes EBITDA sowie bereinigter Gewinn je Aktie sollen im hohen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum währungsbereinigten Vorjahreswert wachsen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2022 03:01 ET (07:01 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.