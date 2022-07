Zürich (ots) -Der neu im Degussa Sortiment erhältliche 5g Goldbarren ist der erste nach Swiss Better Gold (SBG) Kriterien produzierte und gekennzeichnete Goldbarren. Er geht aus einer engen Zusammenarbeit zwischen Degussa und der Swiss Better Gold Association hervor. Der Goldbarren ist exklusiv und ab sofort bei Degussa in der Schweiz verfügbar.Gold aus der Swiss Better Gold Reihe wurde bisher vorwiegend für Goldschmuck und Uhrengehäuse von renommierten Schweizer Luxusgüterunternehmen eingesetzt und ist nur in begrenzten Mengen verfügbar. Der neu im Degussa Sortiment erhältliche Goldbarren ermöglicht es Privatkunden erstmals Anlagegoldbarren aus der Swiss Better Gold Wertschöpfungskette zu erwerben. "Wir freuen uns über die Lancierung dieser Weltpremiere und die Erweiterung unseres Sortiments mit dem 5g SBG Goldbarren. Als Marktführer von Anlage-Goldbarren, setzen wir damit auch für Privatpersonen ein starkes Zeichen im Markt", kommentiert Andreas Hablützel, CEO von Degussa Schweiz und allen Märkten ausserhalb Deutschlands, die Lancierung.Mit der Neuausgabe dieses zusätzlichen 5g Goldbarrens leistet Degussa seinen Beitrag, um die sozialen und ökologischen Standards im Goldgeschäft zu stärken. Das Gold stammt aus kleinen Minen, die sich aktiv der Verbesserung ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit verschrieben haben. Ein Teil des Ertrags wird in soziale und ökologische Projekte von Minen vor Ort reinvestiert. Zudem sichert die SBG-Zertifizierung die vollständige Rückverfolgbarkeit der Wertschöpfungsketten. Diana Culillas, Generalsekretärin der Swiss Better Gold Association sagt: "Wir begrüssen dieses neuartige Investmentprodukt. Nach Umwelt- und Sozialkriterien produziertes Gold vom Kleinbergbau findet so einen neuen Weg zu den schweizerischen Konsumenten".Degussa ist Mitglied der Swiss Better Gold Association, welche im Jahr 2013 durch Schweizer Schmuckfirmen und Raffinerien gegründet wurde. Die Swiss Better Gold Association ist die Trägerin der Swiss Better Gold Initiative, welche gemeinsam mit dem Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) ins Leben gerufen wurde. Die Initiative verfolgt das Ziel, handwerkliche und kleine Goldminen als wichtigen Bestandteil der weltweiten Goldproduktion zu förden.Über DegussaDer Name Degussa ist wie kein anderer, Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Die 2012 gegründete Degussa Goldhandel AG betreibt Ladengeschäfte in Zürich und Genf und ist mit dem eigenen Online-Shop im schweizerischen Edelmetallmarkt aktiv. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa innert 10 Jahren zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern in Europa aufgestiegen. Darüber hinaus unterhält die Degussa zehn Ladengeschäfte in Deutschland sowie an den Standorten in Madrid und in London. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Goldgeschenken stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise der Altgold-Ankauf und die sichere Verwahrung von Wertgegenständen in einem persönlichen Schliessfach zur Verfügung.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: presse_degussa@detail.chPressekontakt:Aurel Hosennen+41 77 456 23 13presse_degussa@detail.chOriginal-Content von: Degussa Goldhandel AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091244/100892469