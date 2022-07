News von Trading-Treff.de Pepsi Co. hat sich am gestrigen Dienstag in den Reigen der Unternehmen eingereiht, die in dieser Woche ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlichen. In diesem Akt hat das Unternehmen den Ausblick für den Umsatz das laufende Geschäftsjahr angehoben. Die Gewinnerwartungen wurden allerdings nicht erhöht. Was das für die fundamentale Seite bedeutet und welche Trading-Opportunitäten sich im Chart ergeben, erfahren ...

