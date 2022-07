Zunehmende Zurückhaltung vor Inflationsbericht aus den USA. Die US-Indizes legen am Mittwoch vorbörslich zu. Die Kursgewinne halten sich jedoch bisher in Grenzen, da die Anleger gespannt auf den nächsten Inflationsbericht aus den USA warten. Die Verbraucherpreisdaten für Juni werden am frühen Nachmittag (14:30 Uhr) veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die Gesamtinflation weiter steigt, von 8,6% auf 8,8%. Der Preisdruck, ...

