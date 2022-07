Berlin (ots) -Es gibt mehr als genug Nahrungsmittel für die über sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Doch das Zusammenwirken von Dürren, Preissteigerungen, verfehlter Agrarpolitik, Pandemie und Ukraine-Krieg hat fatale Folgen für die Ernährung weltweit: Millionen droht der Tod durch Hunger. Brot für die Welt arbeitet in seinen Projekten daran, der aktuellen Hungerkrise entgegenzuwirken.Wie wirkt sich die multiple Krise auf unsere Arbeit aus? Was tun wir gegen die aktuelle Hungersnot? Was erwarten wir von der Bundesregierung? Diese und andere Fragen beleuchtet Dagmar Pruin, Präsidentin von Brot für die Welt.Außerdem legt Brot für die Welt den aktuellen Jahresbericht mit der Entwicklung der Einnahmen aus Spenden und öffentlichen Geldern sowie der Verwendung der Mittel im Jahr 2021 vor.Wir laden herzlich ein zu unserer Jahres-Pressekonferenz:Mittwoch, 27. Juli 2022, 10 UhrTagungszentrum im Haus der BundespressekonferenzSchiffbauerdamm 40/ Reinhardtstr. 5510117 BerlinIhre Gesprächspartner:innen sindDr. Dagmar Pruin, Präsidentin Brot für die WeltFrancisco Marí, Referent Welternährung und Agrarhandel Brot für die WeltÜber Ihr Kommen freuen wir uns und bitten um verbindliche Anmeldung via E-Mail an: presse@brot-fuer-die-welt.deFreundliche GrüßeThomas Beckmann, PressesprecherPressekontakt:Thomas Beckmann, Pressesprecher030 65211 1443 oder 0174 3020158Thomas.beckmann@brot-fuer-die-welt.deOriginal-Content von: Brot für die Welt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6938/5271740