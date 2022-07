Verkehrte Welt bei der Twitter-Aktie (WKN: A1W6XZ): Noch vor wenigen Monaten ging Elon Musk drastische Wege, um die Kontrolle über das Social-Media-Unternehmen zu erhalten und den Verwaltungsrat von einer Übernahme zu überzeugen. Mittlerweile will der Tesla- und SpaceX-Boss raus aus dem Deal. Der Kurznachrichtendienst dagegen will ihn zum Kauf zwingen. Der Übernahmekrimi rund um die Twitter-Aktie ist noch lange nicht vorbei. Was ist passiert und welche Lehren können Investoren aus diesen Entwicklungen ...

