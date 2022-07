Die erste Jahreshälfte 2022 ist bereits vorüber und im Herbst könnten die COVID-19-Infektionen wieder zunehmen. Zwar haben sie mit der Omikron-Variante an Schrecken verloren, doch besonders Risikogruppen wird empfohlen, sich vor dem Herbst noch einmal impfen zu lassen. Davon profitiert Biontech (WKN: A2PSR2). In den USA konnte das Unternehmen zuletzt einen weiteren Kaufvertrag schließen. Erfolg in den USA Biontech und der Partner Pfizer (WKN: 852009) erhielten darüber hinaus in den USA für die Altersgruppe ...

