Die Apple-Aktie konnte trotz Ukraine-Krieg auf Jahressicht um 17% gewinnen, während das Papier des iPhone-Herstellers in der Drei-Jahres-Betrachtung sogar um 220% zulegen konnte. Das langfristige Bild: Im Fokus: Apple-Aktie Apple-Aktien haben in den vergangenen zehn Jahren per saldo +774,0% an Wert gewonnen, was einer jährlichen Performance von im Mittel +24,2% entspricht. Aus...

