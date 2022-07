Berlin (ots) -Mit einer Sonder-Beratungsaktion unterstützt die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) in diesem Jahr Versicherte und Unternehmen beim Thema Schutz vor ultravioletter (UV) Strahlung. Bundesweit werden in Betrieben Praxislösungen für den UV-Schutz von Helmtragenden präsentiert. Weiterhin sind Beraterinnen und Berater in hunderten Betrieben vor Ort, um Versicherte mit einer Berufskrankheit weißer Hautkrebs zu informieren, wie den Gefährdungen durch UV-Strahlung begegnet werden kann. Zugleich werden konkrete Schutzartikel an Betroffene verteilt und Unternehmen über die Fördermöglichkeiten durch die BG BAU informiert."Der weiße Hautkrebs war im Jahr 2021 mit rund 2.600 Verdachtsmeldungen eine der häufigsten angezeigten Berufskrankheiten in der Bauwirtschaft", sagt Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU. Hauptursache für die Entstehung von weißem Hautkrebs sind die UV-Strahlen der Sonne. "Schutzmaßnahmen gegen intensive Sonneneinstrahlung helfen, um Hautschäden vorzubeugen. Dazu gehören technische, organisatorische und schließlich persönliche Schutzmaßnahmen - gemäß dem so genannten TOP-Prinzip*", ergänzt Arenz: "Insbesondere Menschen, die im Freien arbeiten und bereits eine UV-bedingte Hautschädigung haben, sollten vorsichtig sein. Mit unserer Sonderberatung möchten wir dafür sensibilisieren und ein erneutes Auftreten oder eine Verschlimmerung der Erkrankung verhindern".Die BG BAU führt Beratungen auf Baustellen und in Unternehmen zum Schutz vor UV-Strahlung durch. Derzeit sind die Aufsichtspersonen und Präventionsberaterinnen und -berater sowie weitere Fachleute der BG BAU und ihrer Tochtergesellschaften Arbeitsmedizinischer Dienst AMD sowie der Beratungsfirmen BfGA Berlin und München bundesweit im Einsatz. Besonders ist in diesem Jahr, dass diese eine zusätzliche Praxislösung für Helmträger präsentieren, die den Nacken vor UV-Strahlung schützt. Denn: Ein Helm allein reicht für den UV-Schutz am Kopf nicht! Weiterhin suchen die Präventionsberaterinnen und Präventionsberater der BG BAU in persönlichen Sonderberatungen ca. 480 Versicherte mit einer anerkannten Berufskrankheit weißer Hautkrebs auf, die noch in ihrem Beruf tätig sind. Dabei erhalten die Betroffenen auch Produkte für den persönlichen UV-Schutz.Gleichzeitig profitieren die Unternehmen in diesem Jahr von den erweiterten Fördermöglichkeiten für Verschattungsschutz (https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/technischer-uv-schutz-wetterschutzzelte-und-andere-arbeitsmittel-zur-verschattung) im Rahmen des technischen Arbeitsschutzes. Und auch beim individuellen Sonnen- und Hitzeschutz (https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/individueller-sonnen-und-hitzeschutz/) für ihre Beschäftigten können durch die Arbeitsschutzprämien der BG BAU Anschaffungskosten gespart werden. In beiden Bereichen beträgt die Förderung durch die BG BAU bis zu 50 Prozent. Bewährt haben sich zudem die "UV-Schutz-Pakete", die Unternehmen kostenfrei bei der BG BAU ordern können. Neben der UV-Check-Karte befinden sich eine UV-Schutzcreme, eine UV-Sonnenbrille sowie Informationen rund um das Thema UV-Schutz im Paket. Solange der Vorrat reicht, kann wieder online (https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/uv-schutz/uv-schutz-paket/uv-schutz-paket-bestellen/) bestellt werden.Ein Beispiel für die diesjährigen UV-Sonderberatungen ist die Carl Zauber Tiefbau GmbH in Berlin-Schönefeld. Dort hat Präventionsberaterin Franziska Albrecht von der BG BAU beim Vor-Ort-Termin in der Firma den 53-jährigen Platzmeister Dirk S. aufgeklärt. Er hat Hautkrebs als anerkannte Berufskrankheit und arbeitet nach seiner Behandlung weiter in der Firma. Bei dem Gespräch übergab ihm Präventionsberaterin Albrecht auch Schutzmaterial, darunter das UV-Schutzpaket der BG BAU (siehe Foto). Bei der Sonderberatung war auch der Oberbauleiter der Traditionsfirma anwesend, den Frau Albrecht über die erweiterten Fördermöglichkeiten der BG BAU für UV-Schutz in Unternehmen informierte.* Hintergrund TOP-Prinzip: Technische Maßnahmen (T) sind zum Beispiel Wetterschutzzelte, die den Beschäftigten genügend Schatten für ihre Arbeit spenden. Sind diese nicht einsetzbar, können organisatorische Maßnahmen (O) dafür sorgen, die Beschäftigten zu schützen. Dazu zählt zum Beispiel das Arbeiten in den Tagesrandzeiten vor 11 Uhr und nach 16 Uhr, im Schatten oder in den Innenräumen, um den Spitzenwerten der UV-Strahlung zu entgehen. Ist beides nicht möglich, sind zum persönlichen Schutz vor UV-Strahlung (P) beim Arbeiten im Freien Kleidung mit langen Ärmeln und Beinen, Kopfbedeckung und Nackenschutz und Stirnblende, UV-Schutzbrille und Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor mindestens 30 (besser 50) erforderlich.Weitere Informationen:Sonderseite der BG BAU zum UV-Schutz (https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/uv-schutz)Online-Bestellung der UV-Schutz-Pakete der BG BAU (https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/uv-schutz/uv-schutz-paket/uv-schutz-paket-bestellen/)BG BAU Arbeitsschutzprämien zum Schutz vor UV-Strahlung (https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/uv-schutz/c17856)Broschüre "Gut geschützt durch den Sommer" der BG BAU (https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Broschuere_Flyer/BGBAU_Gut-geschuetzt-durch-den-Sommer.pdf)Flyer "Hautgesund" der BG BAU (https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Broschuere_Flyer/Hautgesund_Ultraviolettstrahlung.pdf)Plakat "5 Regeln zum Schutz vor UV-Strahlung" (https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-5-regeln-zum-schutz-vor-uv-strahlung)Merkblatt der BG BAU zu Hitze & UV-Schutz (https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Bausteine/d_505/d_505.pdf) (auch in der App "Bausteine")Informationen des AMD der BG BAU zum Thema UV-Schutz (https://www.amd.bgbau.de/arbeitsmedizinische-regel-angebotsvorsorge-bei-arbeiten-im-freien)YouTube-Videos BG BAU zum UV-Schutz (https://www.youtube.com/playlist?list=PL3u5n6oWfqiNILQTyFWfyGZrDU_p2_mJG)Audio: Interview im Handwerker Radio zum Thema UV-Schutz (https://www.handwerker-radio.de/fileadmin/Download/Verpasste_Sendungen/Interviews_2021/BG_BAU_-_Schutz_vor_UV-Strahlung.MP3)Hintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als 3 Millionen Versicherte in rund 567.000 Betrieben und ca. 58.000 privaten Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unter www.bgbau.de.Newsletter der BG BAUMit dem Newsletter der BG BAU erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail. Jetzt abonnieren! (http://www.bgbau.de/newsletter)Pressekontakt BG BAUSusanne Diehr, Pressesprecherin, E-Mail: presse@bgbau.de, Telefon: 030 85781-690Hinweis zu Bildrechten: Die Pressebilder können von Ihnen für redaktionelle Zwecke einmalig und im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die BG BAU verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Bilder ausschließlich in der von der BG BAU gelieferten Form verwendet werden dürfen und eine Veränderung sowie eine urheberrechtliche Bearbeitung nicht gestattet sind. Die Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte ist ausgeschlossen. Sehen Sie hierzu auch die Hinweise zu Logo- und Bildanfragen (https://www.bgbau.de/die-bg-bau/presse/hinweise-zu-logo-und-bildanfragen/) der BG BAU. Das gilt auch für die Infografiken.Pressekontakt:Susanne DiehrTelefon: 030 85781-690E-Mail: presse@bgbau.deBG BAU - PressestelleHildegardstraße 29/3010715 BerlinOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60172/5271795