Was ist das nur für ein Börsenjahr? Getrieben von Zins- und Inflationsängsten sowie dem aktuellen Konflikt in der Ukraine sind die Aktienmärkte seit Januar auf Tauchstation gegangen. Und es sieht nicht danach aus, dass sich die Situation im zweiten Halbjahr bessern würde. Obwohl der Gesamtmarkt in Mitleidenschaft gezogen wurde, sind es vor allem die Technologiewerte, die den Investoren Sorgen bereiten. Denn deren Abverkauf begann schon Ende 2021 und scheint bis heute nicht beendet zu sein. Hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...