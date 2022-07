Der GBC-Analyst Marcel Goldmann hat mit Matthias Hach, CEO der wallstreet:online AG, über das Geschäftsmodell, die Strategie und über die Perspektiven des Unternehmens gesprochen. GBC: Der Smartbroker ist Teil der wallstreet:online-Gruppe und daher aus unserer Sicht kein typisches Fintech Startup. Was macht die Kombination aus Finanzmedien und Online-Brokerage aus und soll diese auch künftig beibehalten werden? Matthias Hach: Ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an: Ganz klares Ja, diese Kombination zeichnet uns aus und soll in Zukunft weiter verstärkt werden. Dank unserer Finanzportale ...

