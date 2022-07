Volkswagen plant bis 2030 über 25 elektrische Modelle in den USA einzuführen. Dafür zieht der Konzern dort auch ein zweites Werk in Erwägung, das die Kapazität auf bis zu 600.000 Einheiten jährlich ausweiten würde. Vor dem Hintergrund knapper Rohstoffe für die Batterien der E-Autos geht VW nun eine neue Partnerschaft ein.Die US-Tochter des VW-Konzerns erklärte, dass man eine Kooperation mit Redwood Materials eingegangen ist, um eine Lieferkette für das Recycling von ausgedienten Akkus in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...