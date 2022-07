Heimwerken ist ein Mega-Trend. Die Anzahl der Deutschen, die mindestens einmal im Monat heimwerkt und bastelt, stieg laut der Verbrauchs- und Medienanalyse von 23 Mio. in 2017 auf 25 Mio. in 2021. Der US-Heimwerkermarkt wuchs seit 2013 im Durchschnitt um 7 % pro Jahr. Dafür gibt es mehrere Gründe. Viele Menschen verbringen auch nach dem Abklingen der Corona-Pandemie mehr Zeit in den eigenen vier Wänden und machen es sich dort schön. Informationen darüber wie man schöne Dinge selbst baut oder repariert, ...

