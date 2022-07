Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) besitzt schon heute eine ziemlich interessante Dividendenrendite. Gemessen an einem Aktienkurs von 223 Euro liegt der Wert bei fast 5 %. Ohne Zweifel ein Niveau, das für Einkommensinvestoren attraktiv sein kann. Schließlich ist der DAX-Rückversicherer bekannt für seine Stabilität, was die Dividende angeht. Seit dem Jahre 1969 hat es keine Kürzung mehr gegeben. Nicht in jedem Jahr, aber doch in den solideren, gibt es außerdem etwas Dividendenwachstum. Teilweise ...

