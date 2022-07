Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MagForce AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) aufgrund pandemiebedingter Schließungsmaßnahmen in den Behandlungszentren einen Umsatzrückgang auf 0,35 Mio. Euro verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel und bestätigen dennoch das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen ein EBIT von -6,74 Mio. Euro (GJ 2020 bereinigt: 6,93 Mio. Euro) ausgewiesen. Allerdings sei ein weiterer wichtiger Erfolg hin zur Marktzulassung im Indikationsbereich Prostatakrebs erzielt worden. Nachdem MagForce Anfang 2021 den erfolgreichen Abschluss der vorletzten Stufe 2a der Zulassungsstudie bekannt gegeben habe, liege seit Dezember 2021 das finale Studienprotokoll durch die FDA vor. Damit habe die Gesellschaft laut GBC mit der finalen Stufe 2b der pivotalen US-Studie beginnen können. Das Management erwarte den FDA-Zulassungsantrag um den Jahreswechsel 2022/2023. Da die aktuelle Studie an den eigenen MagForce-Zentren durchgeführt werde, sei von einem nahtlosen Übergang in die Kommerzialisierung auszugehen. Für das Geschäftsjahr 2022 gehe das Analystenteam jedoch bei der Prostatakrebs-Behandlung von sehr niedrigen Behandlungserlösen aus. Im Rahmen des Prognosemodells von GBC solle die MagForce AG aber in der Lage sein, ab dem Geschäftsjahr 2024 auf allen Ergebnisebenen den Break-Even zu erreichen. In der Folge passen die Analysten das Kursziel auf 9,15 Euro (zuvor: 11,00 Euro) an, erneuern aber das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.07.2022, 11:50 Uhr)



