Köln (ots) -Mit 1LIVE, WDR 2 und WDR 4 finden sich erneut drei Wellen des WDR unter den erfolgreichsten zehn Radiosendern in Deutschland. WDR 2 gewinnt Hörer:innen dazu und bleibt der Einzelsender, der täglich die meisten Menschen in Deutschland erreicht. Auch WDR 3 und WDR 5 sind in ihrer Reichweite stabil geblieben.Montags bis freitags nutzen 8,316 Millionen Menschen ab 14 Jahren eine Radiowelle des WDR (ma Audio 2022/I: 8,307 Mio.).Das entspricht dem allgemeinen Trend, dass Radio als Medium weiterhin sehr beliebt bleibt - drei Viertel der Menschen schalten täglich das Radio ein.Der WDR erreicht mit all seinen Radiowellen weiterhin knapp jede:n zweite:n Hörer:in in Nordrhein-Westfalen.ma Audio 2022: Tagesreichweite Mo-Fr, NRW(Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren, Angaben in %.)ma Audio 22/II ma Audio 22/I Differenz1LIVE 16,3 16,7 -0,4WDR 2 22,0 21,5 +0,5WDR 3 2,1 2,1 +-0WDR 4 14,5 16,0 -1,5WDR 5 5,4 5,3 +0,1COSMO 0,7 0,8 -0,11LIVE diggi 0,8 [nicht ausgewiesen]WDR gesamt 49,2 50,2 -1,0Radio gesamt 75,3 73,6 +1,7ma Audio 2022/II: Tagesreichweite Mo-Fr, BRD(Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren, Angaben in Mio.)ma Audio 22/II ma Audio 22/I Differenz1LIVE 2,882 2,894 -0,012WDR 2 3,609 3,427 +0,182WDR 3 0,359 0,353 +0,006WDR 4 2,281 2,518 -0,237WDR 5 0,883 0,857 +0,026COSMO 0,155 0,163 -0,0081LIVE diggi 0,142 [nicht ausgewiesen]WDR gesamt 8,316 8,307 +0,009Radio gesamt 52,595 52,096 +0,499Die ma Audio findet unter dem Dach der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) statt, an der die öffentlich-rechtlichen und die privat-rechtlichen Hörfunkanbieter über ihre Werbevermarkter sowie die werbetreibende Wirtschaft beteiligt sind. Als Konvergenzwährung dient die ma Audio dazu, neben den traditionellen terrestrischen Radiovertriebswegen auch die Webradio-Nutzung sowie die Online-Audionutzung abzubilden. Die Ergebnisse der ma Audio sind repräsentativ für die Deutsch sprechende Bevölkerung ab 14 Jahren (BRD: 70,601 Mio.; NRW: 15,201 Mio.).Die ma Audio wird zweimal im Jahr veröffentlicht, im Frühjahr und im Sommer. Die vorliegenden Daten der ma Audio 2022/II basieren auf Befragungszeiträumen im Herbst 2021 und Frühjahr 2022.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR Kommunikation / Telefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.de / Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5271965