(shareribs.com) London 13.07.2022 - Die Ölpreise stabilisieren sich am Mittwoch, bleiben aber auf dem geringsten Niveau seit vielen Wochen. Das API meldete für die USA einen deutlichen Anstieg der Bestände. Wie das private American Petroleum Institute gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,762 Mio. Barrel angestiegen. Dies lag deutlich über den Erwartungen. ...

