DJ MARKT USA/Erst Inflationsdaten dürften Richtung vorgeben

Nach einer dreitägigen Durststrecke könnte die Wall Street am Mittwoch mit leichten Aufschlägen in den Tag gehen. Aktuell zeigt der Aktienterminmarkt etwas festere Kurse. Auf diese geben Händler aber nicht viel. Denn Dreh- und Angelpunkt der Trendfindung dürften US-Verbraucherpreise sein, die noch vor Handelsbeginn am Kassamarkt veröffentlicht werden. Erwartet wird ein Anstieg der Inflationsrate im Juni auf 8,8 von 8,6 Prozent. Schon marginal höhere Werte dürften die Aussicht auf eine forsche Gangart der US-Notenbank bei der Inflationsbekämpfung untermauern. Sollte es Anzeichen geben, dass der Höhepunkt der Inflation bereits überschritten ist, könnten Anleger auf eine weniger scharfe Vorgehensweise der Fed setzen - davon könnte der Aktienmarkt profitieren.

"Ein weiterer Anstieg der US-Verbraucherpreise wird die Falken der Fed heute sicherlich wieder auf den Plan rufen, den US-Dollar nach oben und die Aktien nach unten treiben. Eine schwächer als erwartet ausgefallener Wert könnte hingegen (...) zu einer lang erwarteten Pause der Dollar-Rally und einem Wiederanstieg der Aktien führen, bevor die großen US-Banken am Donnerstag ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen", sagt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank.

July 13, 2022 06:21 ET (10:21 GMT)

