HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics nach einer Umfrage in der Halbleiterbranche von 48 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die meisten Befragten rechneten mit einem Nachlassen der Halbleiterknappheit in diesem Jahr, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie wollten zukünftig größere Lagerbestände vorhalten. Mit stornierten Aufträgen sei in den kommenden Monaten nicht zu rechnen. Für STMicro dürfte sich die günstige Preisentwicklung 2021 und 2022 im kommenden Jahr wohl nicht mehr fortsetzen./bek/ag



