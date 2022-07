Bitcoin hat sich nach dem kräftigen Kurseinbruch im Juni 2022 derzeit wieder stabilisiert. Grund genug für einen charttechnischen Rückblick auf die Trenddynamik des Krypto-Elefanten. Dieser ergibt, dass Bitcoin in einer ambivalenten charttechnischen Situation steckt. Ein Monatsschluss unterhalb von 19.891 Dollar wäre ein deutliches Signal, dass der Wachstumsmythos des Kryptomarktes einen empfindlichen Dämpfer in der Psyche der Investoren bekommen hat. In diesem Fall ist mittelfristig ein Test der dynamischen Unterstützung im Bereich von 6.200 Dollar zu ...

