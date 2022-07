EUR/USD Parität wurde erreicht - Jetzt partizipieren!

Werbung



EUR/USD Parität gewinnt die Aufmerksamkeit vieler Anleger, bislang tiefster Stand seit 20 Jahren. HSBC erläutert Ihnen in dem nachstehenden Artikel wie auch Sie von diesem Szenario profitieren können.



Zurzeit bestimmt der Absturz des EUR/USD Kurses die Finanznachrichten. Viele Anleger stellen sich die Frage ob in Zukunft der EUR/USD Kurs wieder zurück zu alter Stärke findet oder weiter vom starken Dollar dominiert wird. Mit über 350+ EUR/USD Hebelprodukten der HSBC können Sie überproportional an Kursanstiegen und Kursrückgängen partizipieren. Anhand von einem Call- oder Put-Open-End-Turbo Optionsschein zeigen wir Ihnen wie Sie von steigendem bzw. fallendem EUR/USD Kurs profitieren könnten. In der Regel handelt es sich bei einem Open End Turbo Optionsschein um ein Hebelprodukt, d.h. Anleger profitieren überproportional an steigenden/fallenden Kursen. Das Bezugsverhältnis bei Wertpapieren gibt an, auf wie viele Einheiten des Basiswerts sich ein Wertpapier bezieht. (Zum Beispiel bezieht sich bei einem Bezugsverhältnis von 0,1 ein Aktien-Optionsschein auf 0,1 Aktien, d. h., der Optionsscheininhaber erhält bei Ausübung z.B. eines Call-Optionsscheins ein Zehntel der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis.). Das Bezugsverhältnis von z.B. 100 gibt an, dass beim Kauf eines Open End Turbo Optionsschein auf den EUR/USD Kurs 100 EUR gekauft (Call) oder verkauft (Put) werden können.



Zunächst stellen wir uns die Frage wie man an einem steigenden EUR/USD Kurs partizipieren kann. Hierfür nehmen wir beispielhaft einen Open End Turbo Call Optionsschein (WKN: HG2LNY) genauer unter die Lupe. Wir bemerken, dass ein Open End Turbo Call Optionsschein von einem steigenden EUR/USD Kurs profitiert, da (EUR/USD Kurs - Basispreis) *Bezugsverhältnis zunehmend größer wird.

Würden wir eine EUR/USD Kurssteigerung von 10% von 1,004 USD auf 1,1004 USD zugrunde legen, steigt unser Open End Turbo Call Optionsschein von 2,44 EUR auf ca. 11,25 EUR.



Um die Frage nach Partizipationsmöglichkeiten am fallenden EUR/USD Kurs zu beantworten, werden wir uns einen Open End Turbo Put Optionsschein (WKN: HG46FV) im Folgenden genauer anschauen.

Hier bemerken wir, dass ein Open End Turbo Put Optionsschein von fallendem EUR/USD Kurs profitiert, da hier (Basispreis - EUR/USD Kurs) *Bezugsverhältnis größer wird.

Würden wir nun beispielhaft einen EUR/USD Kursverlust von 10% annehmen, dann fällt der Kurs von 1,004 USD auf 0,9036 USD. Zugleich steigt jedoch der Open End Turbo Put Optionsschein von 2,12 EUR auf ca. 11,25 EUR. Diese Szenarien gelten vorbehaltlich eines Knock-Out Ereignisses und ohne Berücksichtigung der Kosten.





Mit dem Open End Knock-out-Rechner von HSBC können Sie verschiedene Szenarien zur Kursentwicklung eines Open End Knock-out-Produkts simulieren. Geben Sie hierzu lediglich den von Ihnen erwarteten Kurs des Basiswerts und die erwartete Haltedauer ein. Zusätzlich können Sie bei Produkten, deren Basiswert eine Aktien ist, eine von Ihnen erwartete Dividendenausschüttung in die Simulation einbeziehen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



