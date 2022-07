Im von Inflations- und Konjunktursorgen geprägten Marktumfeld gerät die Siemens-Aktie am Mittwoch einmal mehr leicht unter Druck. Nach wie vor schafft es der DAX-Titel nicht, dreistellige Kurse zurückzuerobern. Rückenwind kommt immerhin von Seiten der Analysten, RBC hält den jüngsten Abverkauf für übertrieben.Der bereits eingepreiste massive Abschwung dürfte so vermutlich gar nicht kommen, so Analyst Mark Fielding in einer Branchenstudie. Er hebt Siemens dabei als attraktive Chance vor und bestätigte ...

