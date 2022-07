Vogtareuth (ots) -Gestern hatten Unternehmen aus der Region die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Info-Frühstücks über das neue Ronald McDonald Haus Vogtareuth zu informieren. Bei der anschließenden Baustellenführung konnten sich die Gäste selbst ein Bild von den Baufortschritten des neuen Elternhauses der McDonald's Kinderhilfe Stiftung machen.Ab 2023 werden Familien auf dem Gelände der Schön Klinik Vogtareuth in 20 Apartments ein Zuhause auf Zeit finden, während die kleinen Patienten in der gegenüberliegenden Schön Klinik in Behandlung sind.Jetzt ist der Rohbau des neuen Ronald McDonald Hauses fertig gestellt - dieser Meilenstein wurde zum Anlass für ein Info-Frühstück mit anschließender Baustellenbegehung genommen. Hier erhielten die anwesenden Unternehmensvertreter auch Einblicke in die Arbeit der McDonald's Kinderhilfe und erfuhren mehr über das Bauprojekt für Familien schwer kranker Kinder.>Als Stiftung gehen wir mit neuen Bauprojekten dorthin, wo es den Bedarf einer kliniknahen Betreuung für Familien mit schwer kranken Kindern gibt<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe. >Ich freue mich, dass wir in enger Zusammenarbeit mit der Schön Klinik bald auch in Vogtareuth Familien dieses Angebot machen können und sie damit in der schwierigen Krankheitssituation unterstützen können. Wir versorgen Familien in einem emotionalen Ausnahmezustand, da ihrem Kind ein schwerer Eingriff bevorsteht, da ist es wichtig, dass Sie ganz in der Nähe ein Zuhause auf Zeit zur Verfügung haben<, sagt Prof. Dr. Steffen Berweck, stellvertretender Chefarzt - Fachzentrum für pädiatrische Neurologie, Neuro-Rehabilitation und Epileptologie. >Und diese Nähe ist auch aus einem anderen Grund wichtig: Eltern sind die Experten für ihr Kind; diese Expertise brauchen wir auch in der medizinischen Behandlung des Kindes. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit beruflichen Erfolg zu teilen,< sagt Michael E. Heinritzi. >Es ist das erste Ronald McDonald Haus in der Region Rosenheim, da ist es klar, dafür gerade zu stehen und mit dafür zu sorgen, dass es funktioniert.