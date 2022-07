DGAP-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges

MeinAuto.de ist neuer Hauptsponsor des FC Schalke 04



13.07.2022 / 15:00

Deutscher Marktführer im Online-Neuwagenvertrieb mit über 60.000 Kunden im Jahr 2022



MeinAuto.de ist neuer Hauptsponsor des FC Schalke 04 Einsteigen, Fahrt aufnehmen und gemeinsam ans Ziel kommen - unter diesem Motto starten MeinAuto.de und der FC Schalke 04 ihre Partnerschaft. Der deutsche Marktführer im Online-Neuwagenvertrieb ist ab sofort neuer Hauptsponsor des Bundesliga-Rückkehrers und wird die Brust der Knappen mit seinem Logo zieren. Außerdem besitzt das Unternehmen mit Sitz in Köln umfangreiche Werberechte, die unter anderem TV-relevante Bandenpräsenz am Spieltag, eine crossmediale Präsenz auf den digitalen Kanälen der Königsblauen und gemeinsame Projekte im Bereich Esports umfassen. "Mit MeinAuto.de haben wir einen starken Partner für die Herausforderung Bundesliga gewinnen können. Das renommierte Unternehmen engagiert sich erstmals im Sportsponsoring - wir freuen uns besonders darüber, dass sie sich für Schalke 04 entschieden haben. MeinAuto.de hat es sich zum Ziel gesetzt, den Prozess des Neuwagenkaufs für den Kunden zu revolutionieren, ihn zu vereinfachen und zu optimieren. Wir sind froh, dass wir das Unternehmen mit unserer Reichweite dabei unterstützen können", sagt Dr. Bernd Schröder, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04. "MeinAuto.de wird neben den klassischen Elementen des Sportsponsorings insbesondere von den digitalen Assets des S04 profitieren. Mit vielen Millionen Followern, kreativen Produktionen und unseren Möglichkeiten im Bewegtbildbereich bietet Schalke 04 spannende und reichweitenstarke Optionen zur Markenpräsentation. Dabei freut es uns außerordentlich, dass die Grundwerte von Schalke 04 und MeinAuto.de so gut zueinander passen." MeinAuto.de bewegt den FC Schalke 04 - Rudolf Rizzolli, CEO der MeinAuto Group AG, erklärt die Motivation für den Einstieg als Hauptsponsor so: "Der FC Schalke 04 hat beeindruckend gezeigt, wie man mit Mut zur Veränderung Großes erreichen kann. Mit einem klaren Zielbild vor Augen hat Schalke schnell Fahrt aufgenommen und die Hürde Wiederaufstieg in die erste Liga im ersten Anlauf genommen. Dies ist nicht nur für Schalke-Fans, sondern für den gesamten deutschen Fußball ein großartiger Erfolg. Wir von MeinAuto.de haben eine ebenso klare Vision. Vor über zehn Jahren haben wir unsere Reise begonnen, um allen Neuwagenkunden in Deutschland ein neues und besseres Angebot zu machen - mit mehr Transparenz und größerer Auswahl, besseren Preisen, sehr guter Beratung und einfacher Abwicklung. Auch wir haben damit schnell Fahrt aufgenommen. Immer mehr Kunden erkennen die Vorteile von MeinAuto.de und haben uns zum Marktführer im deutschen Neuwagenvertrieb gemacht. Durch diese herausragende Partnerschaft hoffen wir, noch mehr Menschen zu erreichen und MeinAuto.de noch bekannter zu machen. Wir sind stolz darauf, ab sofort mit Schalke offiziell in der ersten Liga zu spielen." Der Vertrag ist auf bis zu drei Jahre ausgelegt. Schröder und Rizzolli erklären dazu unisono: "Wir sind absolut überzeugt davon, dass die Partnerschaft sehr viel Potenzial für beide Seiten bietet und daher langfristig angelegt ist. Gleichzeitig haben wir uns bewusst dazu entschieden, für beide Partner eine gewisse Flexibilität in den Kontrakt einzubauen." Die MeinAuto Group ist die führende Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland. In einem Markt, in dem Kunden zunehmend online nach Nutzungskonzepten statt Eigentumslösungen suchen, bieten die Unternehmen der MeinAuto Group voll digitale, günstige und transparente monatliche Raten für Neufahrzeuge und umfangreiche Services für alle im deutschen Markt relevanten Marken und Modelle an. Im Geschäftsjahr 2022 strebt die MeinAuto Group einen Umsatz von 500 Millionen Euro an. Die MeinAuto Group beschäftigt über 500 Mitarbeiter. Die Plattform ist Deutschlands meistgenutzter Onlineshop für Neuwagen mit über 175.000 Kunden seit 2007. Ob im Abo, Leasing, als Finanzierung oder zum Sofortkauf: Bei MeinAuto.de stehen mehr als 500 Neuwagenmodelle von 40 Marken zur Konfiguration oder als bereits zusammengestellte Neuwagen zur Verfügung. Bestellt wird vollständig digital und auf Wunsch mit persönlicher, telefonischer Beratung vor, während und nach dem Kauf. Der Schwerpunkt dieses Angebots liegt auf flexiblen Raten-Lösungen mit umfassenden Service-Leistungen. Im Jahr 2021 verzeichnete die MeinAuto Group ca. 32 Millionen Besuche auf der Website MeineAuto.de. "Mit MeinAuto.de reduzieren wir die Hürden für die Anschaffung eines neuen Autos dramatisch: Wir bieten nicht nur jedes Auto zu niedrigen, monatlichen Raten, sondern auch alle Neuwagen-Modelle, alle Services und Garantien aus einer Hand. Um aus dieser Vielfalt immer das Beste zu finden, steht unseren Kunden während des gesamten Prozesses einer von über 100 persönlichen CarCoaches als Auto-Profi zur Seite", erklärt Marco Steinfatt, Geschäftsführer der MeinAuto GmbH und schwärmt: "Aus diesem Grund entscheiden sich mittlerweile mehrere tausend Menschen pro Monat dafür, ihr nächstes Auto bei MeinAuto.de zu bestellen. Wir glauben, dass dies auch für jeden Schalke- und Fußball-Fan interessant ist." Explizit bedanken möchte sich der FC Schalke 04 bei seinem bisherigen Hauptpartner VIVAWEST. "Wir blicken auf eine kurze, aber höchst intensive Phase zurück. VIVAWEST stand dem FC Schalke 04 in einer schwierigen Phase zur Seite und hat damit einen richtungsweisenden Kurswechsel begleitet", sagt Dr. Bernd Schröder. Zwar endet nun das Engagement als Hauptpartner, doch auch in Zukunft sollen VIVAWEST und Königsblau gemeinsame Wege gehen. Der Vorstandsvorsitzende weiter: "Wir haben bereits vor Wochen damit begonnen, das zukünftige Miteinander zu besprechen. VIVAWEST und Schalke 04 bleiben Partner.

