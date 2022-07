Unterföhring (ots) -- Sky berichtet live und exklusiv vom Major-Turnier in St. Andrews, Schottland, das in diesem Jahr in der Zeit vom 14.-17. Juli zum 150. Mal stattfindet- The Open Championship in St. Andrews: Florian Bauer moderiert, Adrian Grosser, Gregor Biernath und Jonas Friedrich kommentieren das Turniergeschehen im TV an allen vier Tagen live, Donnerstag und Freitag ab 07.30 Uhr, Samstag ab 11.00 Uhr und Sonntag ab 10.00 Uhr auf Sky Sport Golf- Pünktlich zum Major: Start des neuen dedizierten 24-Stunden-Senders Sky Sport Golf - der neuen TV-Heimat für zahlreiche Golfturnierserien- So viel Zusatzmaterial wie noch nie: Neben Livesport diverse Golf-Magazine, -Reportagen und -Dokumentationen auf Sky Sport Golf- Bis zu 10,5 Stunden Live-Stream an den Spieltagen- "Featured Groups" mit kompletten Flights ausgewählter Spieler täglich im Live-Stream auf skysport.de, in der Sky Sport App und für Sky Q Kunden direkt über den Receiver- Tägliches The Open Championship-Spezial auf Sky Sport News um 14.00 UhrUnterföhring, 13. Juli 2022 - Das vierte und zugleich letzte Major des Golfjahres wird insgesamt zum 150. Mal ausgetragen und findet vom 14. bis 17. Juli 2022 statt. The Open Championship, das einzige Major Golfturnier, das nicht in den USA sondern in Schottland ausgetragen wird, feiert in diesem Jahr somit ein großes Jubiläum. Gespielt wird auf dem geschichtsträchtigen Old Course in St. Andrews und Sky ist mit dem neuen dedizierten 24-Stunden-Sender Sky Sport Golf hautnah dabei.An allen vier Turniertagen wird Sky Sport Golf live und exklusiv von The Open 2022 berichten und den Kunden durch zahlreiche Zusatzfeeds ein besonderes Major-Erlebnis bescheren."Willkommen zu Sky Sport Golf" - Exklusivinterview mit Martin Kaymer und Matti SchmidModerator Florian Bauer begrüßt die Golf-Fans am Donnerstag um 06.00 Uhr in der Früh zur Sendung "Willkommen zu Sky Sport Golf", in der Sky Sport Golf (im Rahmen des Sport Pakets (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) enthalten) vorgestellt und auf das anstehende Major eingestimmt wird. Zum Auftakt gibt es außerdem ein exklusives Interview zweier Golfgenerationen, mit Martin Kaymer und Matti Schmid. Um 7.30 Uhr startet dann Tag eins in St. Andrews, der - wie die weiteren Turniertage - von Adrian Grosser, Gregor Biernath und Jonas Friedrich kommentiert wird.Als Favoriten auf eine der bedeutendsten Trophäen im Golfsport, den Claret Jug, gelten unter anderem der Nordire Rory McIlroy und der Spanier Jon Rahm, doch auch Tiger Woods, der 1995 zum ersten Mal bei der Open Championship (damals noch als Amateur) teilnahm, kann eine gute Rolle spielen.10,5 Stunden Live-Stream: "Featured Groups" - Komplette Flights in voller Länge von ausgewählten SpielernZusätzlich zur umfassenden Live-Berichterstattung bietet Sky Sport allen Abonnenten des Sky Sport-Pakets mit den exklusiven "Featured Groups" und "Featured Holes" zwei spannende Zusatzfeeds an. Bei den "Featured Groups" können die Fans von Donnerstag bis Sonntag komplette Flights von ausgewählten Spielern live und in voller Länge verfolgen. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, den Livestream direkt über den Sky Q Receiver abzurufen. So entgeht dem begeisterten Golf-Fan keine Sekunde.Das neue Zuhause des Golfsports - Sky Sport GolfDer dedizierte Golf-Kanal Sky Sport Golf ist ab dem 14. Juli die Heimat für zahlreiche Golfturnierserien wie z.B. PGA Tour, DP World Tour oder Ladies European Tour. Dazu zählen auch ausgewählte Einzelturniere wie alle vier Herren-Majors, die zwei wichtigsten Damen-Majors, die US Open oder Solheim Cup. Und auch die PGA Tour Champions mit Bernhard Langer und die Korn Ferry Tour bekommt einen festen Programmplatz. Insgesamt bekommen Golf-Fans auf Sky Sport Golf somit noch mehr Golf auf Sky geboten.Abgerundet wird das Programm durch ein breites Spektrum an Golf-Liveevents, Shows, Magazinen, Dokumentationen, Archivinhalten, Vor- und Nachberichterstattung rund um das Thema Golf.Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW live dabei seinDas komplette Major ist mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) im Rahmen des Sport Pakets (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Golf-Fans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service WOW (wowtv.de) live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.The Open Championship in St. Andrews live und exklusiv auf Sky Sport Golf:Donnerstag, 14.7.:07.30 - 21.00 Uhr: The Open Championship, Tag 1 in St. Andrews live auf Sky Sport Golf und Sky Sport Top Event14.00 - 14.15 Uhr: The Open Championship - Spezial auf Sky Sport News09.00 - 14.00 Uhr: Live-Stream "Featured Groups" (früh) auf skysport.de / Sky Sport App09.30 - 20.00 Uhr: Live-Stream "Featured Holes" auf skysport.de / Sky Sport App16.00 - 21:00 Uhr: Live-Stream "Featured Groups" (spät) auf skysport.de / Sky Sport AppFreitag, 15.7.:07.30 - 21.00 Uhr: The Open Championship, Tag 2 in St. Andrews live auf Sky Sport Golf und Sky Sport Top Event14.00 - 14.15 Uhr: The Open Championship - Spezial auf Sky Sport News09.00 - 14.00 Uhr: Live-Stream "Featured Groups" (früh) auf skysport.de / Sky Sport App09.30 - 20.00 Uhr: Live-Stream "Featured Holes" auf skysport.de / Sky Sport App16.00 - 21:00 Uhr: Live-Stream "Featured Groups" (spät) auf skysport.de / Sky Sport AppSamstag, 16.7.:11.00 - 21.00 Uhr: The Open Championship, Tag 3 in St. Andrews live auf Sky Sport Golf und Sky Sport Top Event14.00 - 14.15 Uhr: The Open Championship - Spezial auf Sky Sport Newstba: Live-Stream "Featured Groups" (früh) auf skysport.de / Sky Sport Apptba: Live-Stream "Featured Holes" auf skysport.de / Sky Sport Apptba: Live-Stream "Featured Groups" (spät) auf skysport.de / Sky Sport AppSonntag, 17.7.:10.00 - 21.00 Uhr: The Open Championship, Tag 4 in St. Andrews live auf Sky Sport Golf und Sky Sport Top Event14.00 - 14.15 Uhr: The Open Championship - Spezial auf Sky Sport Newstba: Live-Stream "Featured Groups" (früh) auf skysport.de / Sky Sport Apptba: Live-Stream "Featured Holes" auf skysport.de / Sky Sport Apptba: Live-Stream "Featured Groups" (spät) auf skysport.de / Sky Sport AppÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 