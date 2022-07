An den Börsen interessieren sich die Anteilseigner von Tesla gerade eher weniger dafür, wie es eigentlich um die Auslieferungszahlen oder Bilanzen des Konzerns bestellt ist. Stattdessen drängelt sich mal wieder der Chef in Form von Elon Musk in den Vordergrund, der mit seiner Absage an die geplante Übernahme von Twitter für ein Beben sorgte, nicht nur an den Börsen.Für Josh Wolfe von Lux Capital war das Ganze ohnehin nur ein gut durchkalkulierter Plan von Musk, um eine fadenscheinige Begründung für den Verkauf von Tesla-Aktien zu haben. ...

