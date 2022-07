Der gemeinsame Sonderbericht liefert Erkenntnisse über die Erstellung von Klima-Dashboards für die Vorstandsebene

Das GARP Risk Institute GRI, welches eine Vordenkerrolle bei GARP (Global Association of Risk Professionals) einnimmt, hat heute einen Sonderbericht über Klimarisiken veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit UNEP FI, der Finanz-Initiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, erstellt wurde.

Der Bericht mit dem Titel "Steering the Ship: Creating Board-Level Climate Dashboards for Banks" (Am Steuerrad des Schiffs: Das Erstellen von Klima-Dashboards für die Vorstandsebene von Banken) liefert einen umfassenden Rahmen für die Einrichtung von Klima-Dashboards für die Vorstandsebene, die für die Erstellung entscheidungsrelevanter Berichte und Kennzahlen zu klimarelevanten Themen genutzt werden können. Der Bericht wurde auf der Grundlage von Erkenntnissen von 50 führenden Finanzinstituten entwickelt, zu denen unter anderem BNP Paribas, Bradesco, ING, MUFG, Santander, TD Bank und Wells Fargo zählen. Er behandelt die Fragen "Was", "Warum" und "Wie" im Hinblick auf die Erstellung eines Klima-Dashboards und geht zugleich auf einige der wichtigsten Herausforderungen ein, denen sich die Banken stellen müssen.

Innerhalb der Unternehmen nehmen die Vorstände eine zentrale Rolle dabei ein, ihre Organisation durch die zunehmend komplexe und herausfordernde Klimarisikolandschaft zu navigieren. Laut der GARP-Umfrage zum Klimarisikomanagement 2021 gaben 92 Prozent der Vertreter von Finanzinstituten an, dass ihre Vorstände für die Beaufsichtigung des Klimarisikomanagements verantwortlich sind. In einigen Aufsichtsberichten wurde jedoch festgestellt, dass es den Vorständen an geeigneten Managementinformationen und Kennzahlen für die Durchführung dieser Beaufsichtigung mangelt.

"In einer Zeit, in der die Risiken des Klimawandels weltweit steigen, kommt den Vorständen der Unternehmen eine herausragende Bedeutung zu, wenn es darum geht sicherzustellen, dass ihre Unternehmen widerstandsfähig bleiben und auf dem Weg zu einer Netto-Null-Klimabilanz sind", erläuterte Jo Paisley, President von GRI. "Der Vorstand hat zu entscheiden, auf welche Weise er die Risikomanagementrichtlinien und -praktiken zu überwachen gedenkt. Ein Klima-Dashboard wird dem Vorstand ein zunehmend nützliches Tool dabei sein, dieser Verantwortung gerecht zu werden."

Der Bericht klärt über die verschiedenen Arten von Vorständen in Banken auf, um die gewählte Terminologie zu erläutern, bevor er auf die verschiedenen Perspektiven eingeht, die der Vorstand einer Bank betrachten sollte. Er liefert darüber hinaus Beispiele für Informationen, die für alle Beteiligten relevant sind. Der Bericht untersucht die gemeinsamen Herausforderungen, mit denen sich Banken bei der Erstellung von Dashboards konfrontiert sehen, gibt aber auch konkrete Hinweise dafür, wie ein effizientes Klima-Dashboard strukturiert sein sollte. Dabei liefert er allgemeine und detaillierte Beispiele für Dashboards. Es handelt sich einerseits um Beispiele hypothetischer Berichte, doch andererseits auch um Beispiele aus bereits veröffentlichten Berichten.

"Die Vorstände von Banken haben jetzt die Tools zur Hand, dank derer sie die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Geschäftstätigkeit besser verstehen können", so Maxine Nelson, Senior Vice President von GRI. "Ein Dashboard für die Vorstandsebene, das die wichtigsten Klimakennzahlen liefert, ist eine hervorragende Möglichkeit, das Ausmaß und die Tiefe der Probleme zu vermitteln, mit denen sich Banken immer häufiger auseinandersetzen müssen. Es unterstützt sie dabei, ihre Geschäftstätigkeit mit den Zielen des Pariser Abkommens in Einklang zu bringen."

