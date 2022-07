DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera erhält Erteilungsbescheid für australisches Patent auf innovatives PDT Behandlungsprotokoll

Leverkusen (pta022/13.07.2022/14:55) - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, gibt bekannt, dass die australische Patentbehörde (IP Australia) das Patent "Photodynamic therapy comprising two light exposures at different wavelengths" (AU 2018/437303B2) erteilt hat, nachdem die Einspruchsfrist abgelaufen war, ohne dass eine "notice of opposition" beim Amt eingegangen ist. Das von der Biofrontera Bioscience GmbH angemeldete Patent schützt eine Reihe von Innovationen, die sich auf neue Beleuchtungsprotokolle zur Behandlung von Hautkrankheiten mit photodynamischer Therapie (PDT) beziehen. Es umfasst ein Behandlungsprotokoll, in dem die geringere Schmerzhaftigkeit der Daylight-PDT mit den höheren Heilungsraten und geringeren Rezidivraten der konventionellen Therapie kombiniert werden. Bei der Behandlungsmethode wird ein Photosensibilisator in Kombination mit zwei Lichtexpositionen mit unterschiedlichen Wellenlängen und Belichtungsdauern verwendet. Nach dem Auftragen eines Photosensibilisators folgt zunächst eine längere Belichtung mit einem breitwelligen Licht (z. B. Sonnenlicht oder Licht einer entsprechenden künstlichen Lichtquelle) bzw. mit Blaulicht, gefolgt von einer anschließenden, deutlich kürzeren Beleuchtung mit schmalbandigem Rotlicht (z. B. Licht von Biofronteras RhodoLED®-Lampen).

In den Ansprüchen dieses Patents ist dieser innovative Beleuchtungsansatz an die Durchführung einer PDT mit einem Medikament geknüpft, das einen Photosensibilisator bzw. dessen Vorläufer enthält. Insofern schützt die Anwendung der in diesem Patent geschützten Beleuchtungskombination auch Biofrontera's Medikament Ameluz®.

"Die Patenterteilung zeigt erneut, dass die Biofrontera mit ihrer Forschung und Entwicklung innovative Ansätze findet, um die Behandlung von Hautkrankheiten weltweit zu verbessern und sich in den letzten 10 Jahren zum Experten für die PDT entwickelt hat. Wir sind überzeugt, dass die schmerzfreie Anwendung der Ameluz®-PDT ohne Verringerung der Effektivität einen großen Beitrag zur Hautgesundheit leisten wird", kommentiert Biofronteras Vorstand Ludwig Lutter die Patenterteilung in Australien als einen weiteren Baustein zur weltweiten Etablierung dieser Behandlungsoption.

Hintergrund:

Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer Kosmetika spezialisiert ist. Das Leverkusener Unternehmen entwickelt und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und dessen Vorstufen. Ameluz® wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den USA vermarktet. In Europa vertreibt das Unternehmen zudem die Dermokosmetikserie Belixos®, eine Spezialpflege für geschädigte oder erkrankte Haut. Biofrontera hat eines der wenigen deutschen Unternehmen eine zentralisierte europäische und eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten. Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard) und im US-Freiverkehr (BFAGY) gelistet. http://www.biofrontera.com/

