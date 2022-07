Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG bewerten die Duisburger PCC SE in einem aktuellen Unternehmens-Barometer weiterhin als "attraktiv (positiver Ausblick)" und vergeben für die 84-fache Anleihe-Emittentin 4,5 von 5 möglichen Sternen. Das Geschäftsmodell der PCC biete nach Auffassung der KFM-Analysten "unverändert ein Potenzial für weitere positive Entwicklungen".

Das erfahrene Management der PCC-Gruppe habe auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie flexibel reagiert und etwa die Investitionstätigkeit entgegen den ursprünglichen Planungen reduziert, so die KFM-Analysten. Gleichwohl seien besonders lukrative Investitionen nicht zurückgestellt worden, um die Profitabilität des Chemiekonzerns auch zukünftig abzusichern. Aktuell profitiere die PCC-Gruppe von hohen Verkaufspreisen der Chemikalien, wodurch überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt werden. Das Management agiere auch hier langfristig, so die KFM-Analysten, und habe in dieser komfortablen Situation die Vorräte als Risikovorsorge erhöht. Mit dem erfolgreichen Wiederanfahren der Produktion der Siliziummetall-Anlage ...

