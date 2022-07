NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Seine Vorsicht hinsichtlich der Aussagen für den US-amerikanischen Spirituosenmarkt habe sich nach einem Blick auf die US-Lieferkettenthematik verstärkt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Spirituosenherstellern. Diageo sei besonders auf die USA fokussiert, denn rund 40 Prozent des Umsatzes und mehr als 50 Prozent des operativen Ergebnisses stammten aus Nordamerika./ck/edh



ISIN: GB0002374006

