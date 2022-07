Paris (www.fondscheck.de) - Die ETF-Nachfrage hat sich im Juni global mit 35,7 Mrd. Euro gegenüber 71,9 Mrd. Euro im Vormonat fast halbiert, so die Experten von Amundi ETF.Während die Zuflüsse insgesamt positiv gewesen seien, hätten nur die USA Zuwächse von 37,6 Mrd. EUR verzeichnet. In Europa und Asien hätten Anleger 959 Mio. Euro bzw. 934 Mio. Euro aus ETFs abgezogen. Seit Jahresbeginn hätten sich die Zuflüsse auf insgesamt 381,5 Mrd. Euro belaufen, was einem Rückgang von 35% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Im Juni seien Aktien mit Zuflüssen von insgesamt 38,6 Mrd. Euro global weiterhin gefragt gewesen. Seit Jahresbeginn hätten Anleger 280,4 Mrd. Euro in diese Anlageklasse investiert. ...

