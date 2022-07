Kunden von BMW können seit 2020 beim Kauf nicht gewählte Ausstattungsmerkmale wie zum Beispiel Apple Carplay over-the-air per Kauf oder Abonnement nachrüsten. Solche Abomodelle werden auch bei Autoherstellern immer beliebter. In einigen Regionen bauen die Münchner nun ihr Angebot von Abos weiter aus.So können BMW-Fahrer in Deutschland die Sitzheizung monatlich für 17 Euro dazubuchen. Für ein Jahr werden 170 Euro für drei Jahre 270 Euro fällig. Die dauerhafte Aktivierung kostet Kunden 385 Euro. Neben ...

