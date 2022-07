München (ots) -Fahrspaß, Natur und Geschichte: Das ist die ADAC Deutschland Klassik 2022 in der Pfalz. Wenn am 21. Juli in Landau die Startflagge zur dreitägigen Oldtimer-Wanderung fällt, erkunden rund 100 Teilnehmer mit ihren klassischen Fahrzeugen die Weinregion im Südwesten der Republik. In der reizvollen Landschaft kommen die Teilnehmer und ihre Fahrzeuge in jeder Beziehung auf ihre Kosten: Kurven, Kultur und Kulinarisches stehen beim stressfeien Oldtimer-Wandern der ADAC Deutschland Klassik rund um Landau, Speyer, Worms, Bad Dürkheim und Neustadt an der Weinstraße im Mittelpunkt.Startpunkt an allen Tagen ist Landau in der Pfalz. Dort findet am Mittwoch, 20. Juli, vor der Jugendstil-Festhalle die technische Abnahme statt, ehe es dann am Donnerstag, 21. Juli, auf die 220 Kilometer lange, kurvenreiche erste Etappe im milden Klima der "Toskana Deutschlands" geht. Unterwegs machen die Teilnehmer Halt an den sogenannten WPs, dort haben Zuschauer Gelegenheit das rollende Museum in Augenschein zu nehmen. Das Kürzel WP steht dabei nicht - wie im Motorsport üblich - für "Wertungsprüfung", sondern für "Wanderpause". Zwischenstationen an diesem Tag sind die Nibelungenstadt Worms, das Schlossgut Lüll und das Seehaus Forelle am Eiswoog, wo die Teilnehmer im kühlen Schatten des Naturwalds durchatmen können.Am 22. Juli heißt es dann vor der beeindruckenden Jugendstil-Festhalle in Landau: Start your engines! Die Tour führt durch das Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen und pausiert dabei auch am historischen Anwesen von Unterhammer, einem Industriezeugnis der Eisengießerei in der Pfalz. Das Ziel an diesem Tag heißt Neustadt an der Weinstraße, wo die Oldtimer direkt am Marktplatz die 199 Kilometer lange Etappe beenden.Am 23. Juli schließlich geht es zunächst nach Speyer. Hier stellt der Dom als größte erhaltene romanische Kirche und UNESCO-Weltkulturerbe die passende Kulisse für die automobilen Klassiker dar. Über das Weingut Ökonomierat Isler führt die insgesamt 170 Kilometer lange Etappe entlang der Deutschen Weinstraße nach Kandel, einem gemütlichen Städtchen mit geschichtsreichen Gassen und stilvollen Fachwerkhäusern. Am Ende wird's dann tierisch: Europas größte Straußenfarm in Rülzheim wartet auf die Teilnehmer der ADAC Deutschland Klassik.Das vielfältige Feld der automobilen Schätze bei der ADAC Deutschland Klassik bildet die gesamte Bandbreite der Technikgeschichte aus nahezu 100 Jahren Automobilbau ab. Das älteste Fahrzeug im 25 verschiedene Marken umfassenden Feld ist Baujahr 1928. Vom Vorkriegsfahrzeug bis zum Sportwagen-Traum der 80er ist alles dabei, was automobilen Rang und Namen hat.Die ADAC Deutschland Klassik steht auch bei ihrer aktuellen Ausgabe in einer großen Tradition. Mit der Wiederbelebung des in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstandenen Autowanderns ist es dem ADAC gelungen, eine Art des Reisens wieder salonfähig zu machen, die der allgemeinen Hast der Zeit ein automobiles Entschleunigungsprogramm entgegensetzt. Dabei hilft moderne Technik: Dank navigierter Streckenführung von TomTom entfallen der Blick ins Bordbuch und die hektische Suche nach dem Streckenverlauf. Reisen ohne zu rasen - die geschichtsreichen Routen rund um Landau bieten dafür in diesem Jahr die passende Kulisse.Programm ADAC Deutschland Klassik 2022 in der PfalzMittwoch, 20. Juli13.30 - 18.00 Uhr Technische Kontrolle, Jugendstil-Festhalle, Landau in der PfalzDonnerstag, 21. Juli08:30 - 10:10 Uhr Start zum Oldtimer-Wandern, Ostbahnstr. Landau in der Pfalz10:05 - 11:50 Uhr Weckerlingplatz Worms10:35 - 12:45 Uhr Schlossgut Lüll, Wachenheim12:05 - 15:00 Uhr Seehaus Forelle, Ramsen14:00 - 16:10 Uhr Forsthaus Lindemannsruhe, Bad Dürkheim14:40 - 16:35 Uhr Bad Dürkheim Gradierwerk16:00 - 17:40 Uhr Tagesziel - Ostbahnstr. Landau in der PfalzFreitag, 22. Juli09:00 - 10:40 Uhr Start zum Oldtimer-Wandern, Jugendstil-Festhalle, Landau in der Pfalz09:55 - 12:05 Uhr Biosphärenhaus Pfälzerwald/Nordvogesen, Fischbach11:25 - 14:35 Uhr Landhotel Weihermühle, Herschberg13:25 - 15:35 Uhr Café Unterhammer, Trippstadt14:45 - 16:55 Uhr Tagesziel - Marktplatz NeustadtSamstag, 23. Juli08:30 - 10:10 Uhr Start zum Oldtimer-Wandern, Ostbahnstr. Landau in der Pfalz09:25 - 11:35 Uhr Dom zu Speyer10:30 - 12:40 Uhr Weingut Ökonomierat Isler, Neustadt an der Weinstraße12:05 - 15:00 Uhr Deutsches Weintor, Schweigen-Rechtenbach13:45 - 15:30 Uhr Marktplatz Kandel14:15 - 16:25 Uhr Straußenfarm Mhou, Rülzheim15:10 - 16:55 Uhr Ziel - Rathausplatz LandauPressekontakt:ADAC e.V.Oliver Runschke, T +49 89 76 76 69 65, E-Mail oliver.runschke@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5272380