(shareribs.com) Peking 13.07.2022 - Der chinesische Außenhandel ist im vergangenen Monat gewachsen. Die Exporte wiesen das größte Plus seit sechs Monaten auf. Die Importe enttäuschten. Chinas Export wuchs im Juni um 17,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, erwartet wurde ein Plus von zwölf Prozent. Die Importe wuchsen derweil um 1,0 Prozent, erwartet wurde hier ein Plus von 2,0 Prozent. Der Handelsbilanzüberschuss ...

