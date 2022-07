Nordex mit einer Kapitalerhöhung - Derivate wurden angepasst

Werbung



Die in Hamburg ansässige Nordex SE hat eine Kapitalerhöhung vollzogen. Laut Mitteilung berechtigten 49 alte Aktien zum Erwerb von 10 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 5,90. Wie sich diese Kapitalerhöhung auf Optionsscheine und Zertifikate auf Nordex SE als Basiswert auswirkt, haben wir für Sie im Folgenden zusammengestellt.



Unter folgendem Link kann eine Bekanntmachung zur Anpassung unserer Derivate abgerufen werden:



In einem unserer Akademie-Artikel wird das Anpassungsprozedere von Optionsscheinen und Zertifikaten bei Kapitalmaßnahmen im Detail erklärt.





Weitere Artikel finden Sie in unserer Akademie.



Bei einer solchen Kapitalerhöhung wird der sogenannte R-Faktor berechnet. Dieser betrug bei der Anpassung der Produkte auf die Nordex-Aktie 0,93184613&xB9;. Folgende weitere Parameter sind bei der Berechnung von Bedeutung:



Anzahl Aktien alt = 49



Anzahl Aktien neu = 10



Ausgabepreis neue Aktien = 5,90 EUR



Schlussauktionspreis vom 12.07.2022 = 9,868 EUR





Beispiel einer Anpassung



In dieser Beispielrechnung wird gezeigt, dass eine derartige Kapitalmaßnahme für die Zertifikateinhaber wertneutral erfolgt. Ein fiktiver Open End-Turbo-Put-Optionsschein&xB2; wäre (ohne Berücksichtigung der Finanzierungskosten) wie folgt angepasst worden:



Ausgangsdaten am 12.07.2022

Schlusskurs der Aktie = 9,868 EUR

Basispreis bzw. Knock-out-Barriere des fiktiven Produkts = 11,50 EUR

Bezugsverhältnis des fiktiven Produkts = 1

Innerer Wert des fiktiven Produkts = (11,50 EUR - 9,868 EUR) *1 = 1,63 EUR

Daten nach Anpassung am 13.07.2022

Kurs der Aktie = 9,20 EUR (Durchschnittskurs 49 alte Aktien zu 9,868 EUR und 10 neue Aktien zu 5,90 EUR)

Basispreis bzw. Knock-out-Barriere des fiktiven Produkts = 11,50 EUR * 0,93184613 = 10,72EUR

Bezugsverhältnis des fiktiven Produkts = 1 / 0,93184613 = 1,073

"Neuer" Innerer Wert des fiktiven Produkts = (10,72EUR - 9,20 EUR) * 1,073 = 1,63 EUR



Der Kurs von 9,20 EUR ist eine theoretische Betrachtung, ermittelt ausschließlich durch die Kapitalmaßnahme. Somit wurde eine wertneutrale Anpassung bezogen auf die Kapitalmaßnahme gewährleistet.





&xB9; https://www.eurex.com/ex-en/rules-regs/corporate-actions/corporate-action-information/Nordex-SE-Rights-Issue-3154026



&xB2; Kündigungsrecht des Emittenten

Der Emittent ist berechtigt, die Wertpapiere mit unbestimmter Laufzeit (open end) insgesamt, aber nicht teilweise, zu kündigen. Details zur Kündigung durch den Emittenten sind in den allein maßgeblichen Wertpapierbedingungen geregelt.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





