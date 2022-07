DGAP-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

R. STAHL Hauptversammlung beschließt alle Tagesordnungspunkte mit deutlicher Mehrheit



13.07.2022 / 17:08

R. STAHL Hauptversammlung beschließt alle Tagesordnungspunkte mit deutlicher Mehrheit 29. ordentliche Hauptversammlung nochmals als virtuelle Versammlung abgehalten

Präsenz lag bei 79,8 % (Vorjahr: 83,4 %) Waldenburg, 13. Juli 2022 - R. STAHL hat auch 2022 unter Abwägung aller Risiken vom COVID19-Maßnahmengesetz Gebrauch gemacht und die 29. ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung abgehalten. Mit 3,78 Mio. vertretenen Aktien und damit einem Grundkapital von 58,66 % lag die Beteiligung leicht unter dem Wert der Vorjahre mit ebenfalls virtueller Hauptversammlung. Insgesamt folgten 32 Aktionärinnen und Aktionäre der Versammlung über das Aktionärsportal. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit deutlicher Mehrheit verabschiedet. Neben der Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats, wurde die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr gewählt. Ferner stimmten die Aktionäre der Billigung der Vergütungssysteme für Vorstand und Aufsichtsrat und einer entsprechenden Satzungsänderung zu. Die detaillierten Ergebnisse können auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik Investor Relations / Hauptversammlung (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/) eingesehen werden. Über R. STAHL - www.r-stahl.com R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie - inklusive LNG-Anwendungen - sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2021 erwirtschafteten 1.672 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 248 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.

Kontakt: R. STAHL AG

Judith Schäuble

Referentin Investor Relations & Corporate Communications

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland



Tel. +49 7942 943-1396

investornews@r-stahl.com

